Tragedia en la Ruta 188: una mujer murió y ocho personas resultaron heridas tras un choque frontal

Un grave accidente de tránsito se registró este viernes en la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 207, donde estuvieron involucrados un camión Volkswagen y dos automóviles Toyota, un Corolla y una Wish.

De acuerdo con la información recabada sobre la mecánica del siniestro, el Toyota Corolla, conducido por una mujer de 60 años, habría intentado sobrepasar al camión Volkswagen, que circulaba en el mismo sentido.

Durante la maniobra se produjo un roce o impacto lateral entre el Corolla y el camión. Luego, el automóvil continuó su trayectoria y terminó colisionando frontalmente contra un Toyota Wish que circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia del violento impacto, la conductora del Toyota Corolla falleció en el lugar. Su acompañante, una mujer de 33 años, sufrió escoriaciones leves y fue trasladada al Hospital Municipal.

Por su parte, los siete ocupantes del Toyota Wish, todos de nacionalidad paraguaya y oriundos de Caaguazú, también fueron trasladados al nosocomio local con heridas de distinta consideración.

Entre los ocupantes se encontraban un hombre de 58 años y una mujer de 44 años. Una de las personas sufrió una fractura en uno de sus miembros inferiores.

De esta manera, el siniestro dejó como saldo una mujer fallecida y ocho personas heridas, que debieron recibir atención médica.

El conductor del camión Volkswagen, un hombre de 63 años, es oriundo de Intendente Alvear.

A las 21:45 se hicieron presentes en el lugar efectivos de Policía Científica y el ayudante fiscal de Lincoln, quien dispuso que continuara el corte total de la Ruta Nacional 188, con desvíos del tránsito por caminos rurales.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Lincoln, personal de la Comisaría de Lincoln, Policía Vial, Policía Científica y personal de salud.

Mientras tanto, continúan las actuaciones y pericias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del accidente y las circunstancias que derivaron en el fatal choque.

Fuente distritointerior