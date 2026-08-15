Alerta naranja en tres puntos de la Laguna de Gómez por la presencia de cianobacterias

La Laguna de Gómez vuelve a estar en el centro de las advertencias sanitarias por la presencia de cianobacterias. De acuerdo con la actualización del Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias de la Provincia de Buenos Aires, los tres puntos monitoreados del balneario de Junín se encuentran bajo alerta naranja, considerada de riesgo medio.

Los sectores alcanzados son el puesto de alquiler de kayaks, el Espigón 1 y el Museo MUMPA. La situación ya había sido informada por la Provincia en julio, cuando esos tres puntos fueron incorporados al esquema de monitoreo con alerta naranja.

La advertencia adquiere especial importancia durante esta época del año, debido a la presencia de vecinos y visitantes que concurren a la Laguna de Gómez para realizar actividades recreativas y deportivas.

Qué implica la alerta naranja

El nivel naranja indica riesgo medio por presencia de cianobacterias. Ante esta situación, la recomendación de las autoridades es evitar el contacto con el agua en los sectores afectados y respetar la bandera sanitaria, que identifica los lugares donde existe un potencial riesgo para la salud.

Desde el sistema provincial se recomienda no ingresar al cuerpo de agua cuando se encuentre colocada la bandera sanitaria. En caso de haber tenido contacto con el agua, se aconseja lavarse inmediatamente con agua limpia. También se pide no consumir alimentos provenientes del cuerpo de agua y prestar especial atención a niños y mascotas.

La presencia de cianobacterias puede variar según las condiciones ambientales, por lo que el sistema de monitoreo se actualiza a partir de los relevamientos realizados en los distintos puntos.

Junín, entre los municipios bajo alerta naranja

La Laguna de Gómez forma parte de un escenario más amplio. Según la información difundida este sábado, 17 municipios bonaerenses se encuentran actualmente bajo alerta naranja por la presencia de cianobacterias.

El listado incluye a Alberti, Avellaneda, Benito Juárez, Balcarce, Chacabuco, Chascomús, Colón, General Pinto, General Madariaga, Junín, Lezama, Lobos, Monte Hermoso, Roque Pérez, San Miguel del Monte, Trenque Lauquen y 25 de Mayo.

El sistema provincial utiliza el denominado Cianosemáforo, que permite conocer el nivel de riesgo en distintos cuerpos de agua recreativos. El monitoreo combina los reportes realizados por los municipios con información obtenida mediante imágenes satelitales por parte de la Autoridad del Agua (ADA).

Actualmente son 51 los municipios que participan activamente del sistema, que busca anticipar la aparición de floraciones de cianobacterias y advertir a la población para reducir los riesgos durante el uso recreativo de lagunas, ríos y otros espacios acuáticos.

La Provincia presenta este mecanismo como una herramienta de prevención destinada especialmente a bañistas y deportistas, con actualización de la información para que puedan conocer las condiciones de cada punto antes de ingresar al agua.

Fuente: Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias de la Provincia de Buenos Aires