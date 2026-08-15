Petrecca se mostró con el armador de LLA en la cuarta y busca cerrar el acuerdo con el mileismo

El PRO y La Libertad Avanza continúan avanzando en conversaciones para construir una agenda común en la Cuarta Sección. En ese marco, el senador provincial y exintendente de Junín, Pablo Petrecca, participó de una recorrida por Carlos Casares junto a Gustavo “Coco” Bories, referente y armador de LLA en la región.

La foto entre ambos dirigentes se produce en un escenario donde el PRO busca acercarse al espacio de Javier Milei, pero también mira con preocupación su crecimiento en distritos que actualmente gobierna. Junín aparece como uno de los casos donde los libertarios podrían disputar el poder municipal en 2027.

Durante su paso por Carlos Casares, Petrecca destacó el rol de los clubes de barrio y presentó el proyecto DIBU, que busca garantizar financiamiento estable para estas instituciones a través del Fondo de Financiamiento Educativ

En el plano político, valoró el trabajo conjunto entre el PRO y LLA en Carlos Casares y planteó la necesidad de ampliar los acuerdos opositores: “Para ganar la provincia no alcanza con un solo partido, tenemos que sumar esfuerzos y construir equipos sólidos”.

La presencia junto a Bories muestra así una nueva señal de acercamiento de Petrecca al armado libertario, en momentos en que el PRO intenta evitar que el crecimiento de LLA termine poniendo en riesgo municipios como Junín.

