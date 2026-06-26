Fiorini les agradeció a los vecinos que pagan sus tasas

El intendente interino Juan Fiorini junto al equipo municipal de Obras Públicas, de la Dirección de Relaciones Institucionales y fomentistas del barrio Gregorio González se hicieron presentes en la colectora “Dr. René Favaloro” para observar los trabajos de pavimentación que allí se desarrollan.

“Ya llegamos a 35 barrios de la ciudad con intervenciones muy importantes realizadas con fondos municipales”, resaltó el intendente interino.

Cabe destacar que las cinco cuadras de pavimento en el barrio Gregorio González requieren de una inversión de $240 millones de pesos, y el intendente Fiorini resaltó la importancia del esfuerzo que realizan los vecinos con el pago de sus tasas.

Luego de recorrer las obras junto al intendente y funcionarios municipales presentes, María Alejandra López, presidenta de la Sociedad de Fomento del barrio Gregorio González, expresó que “es muy importante que todas estas calles que eran de tierra se transformen en pavimento, pensado también para un transporte un poco más pesado ya que en este sector también están radicadas muchas empresas que requieren de su logística”.