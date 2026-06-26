Zurro volvió a reclamar por el estado de la Ruta 5 y apuntó contra el Gobierno Nacional por la falta de obras

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, volvió a cuestionar la falta de avances en el mantenimiento y las obras pendientes sobre la Ruta Nacional 5, una vía clave para la región, y aseguró que continuará reclamando inversiones para mejorar la seguridad vial.

A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe comunal mostró imágenes desde el kilómetro 331 de la ruta, en el ingreso al partido de Pehuajó, y señaló que viene recorriendo distintos tramos para visibilizar la situación. “La realidad está en las rutas que transitan diariamente trabajadores, estudiantes, productores y familias”, afirmó.

Zurro sostuvo que la discusión política no debe desplazar las necesidades cotidianas de los vecinos y pidió que se prioricen obras que garanticen mejores condiciones de circulación. Además, remarcó la importancia de acompañar a sectores vulnerables como jubilados y personas con discapacidad.

“Voy a seguir recorriendo, reclamando y defendiendo los intereses de Pehuajó y de nuestra gente”, expresó el intendente, en medio de los reclamos de distintos municipios bonaerenses por el estado de rutas nacionales y la paralización de obras de infraestructura.