EDEN y el Club Sarmiento renovaron su apuesta por la formación digital de los jóvenes

En un contexto donde las competencias digitales se volvieron tan importantes como cualquier otro aprendizaje, hay instituciones que asumen el desafío de acercar esas herramientas a quienes no siempre tienen acceso a ellas. El deporte, lejos de limitarse al rendimiento físico, puede transformarse en una puerta de entrada a ese tipo de formación, sobre todo cuando aparecen voluntades dispuestas a trabajar en conjunto.

Eso es lo que ocurre en Junín, donde EDEN y el Club Atlético Sarmiento sostienen un espacio dedicado a la enseñanza. La articulación entre ambos no es casual. EDEN, además de abastecer de energía a una amplia zona del centro, norte y oeste de la Provincia de Buenos Aires, mantiene un vínculo estrecho con sus comunidades a través de programas de sustentabilidad orientados a la formación en competencias laborales, la inclusión y la difusión de conocimientos sobre eficiencia energética y seguridad eléctrica. El Club Atlético Sarmiento, por su parte, hoy en lo más alto del fútbol argentino, es además una referencia regional en gestión social, deportiva y educativa, fiel a la convicción de formar deportistas a partir de valores humanos.

En esta nueva edición, desarrollada en Club Atlético Sarmiento, ambas entidades volvieron a poner en marcha el Centro de Formación Digital que funciona dentro de las instalaciones del club, donde se llevan a cabo los Cursos de Ciudadanía Digital. Allí, los jóvenes de las divisiones inferiores de Sarmiento aprenden sobre desarrollo personal e inglés, y reciben capacitaciones sobre grooming, bullying, entre otros temas. Estos cursos son desarrollados por “Potrero Digital”, de la Fundación Compromiso, que posee una red de centros de aprendizaje en oficios digitales con el objetivo de brindar formación gratuita a personas con barreras socioeconómicas y vincularlas con oportunidades de empleo en la economía del conocimiento.

Además, la iniciativa contó con mejoras de infraestructura por parte de la distribuidora que acompañó el acondicionamiento integral del aula ubicada dentro de la Casa Club donde residen los jóvenes futbolistas, con tareas de pintura, mobiliario y mejoras del espacio común de las inferiores.

Más allá del curso, las instalaciones cuentan con un ámbito de aprendizaje disponible para que más jóvenes puedan adquirir herramientas formativas, reforzando la inclusión y la empleabilidad digital.

Tanto desde la distribuidora como desde la institución deportiva destacaron el valor de esta alianza, que excede la formación deportiva para constituirse en una formación para la vida.

Iniciativas como esta confirman que las alianzas entre una empresa y una institución deportiva pueden traducirse en oportunidades concretas para los más jóvenes. Con la energía como punto de partida y el club como lugar de encuentro, EDEN y Club Atlético Sarmiento, sostienen un espacio donde la formación trasciende la cancha y acompaña a los chicos en su preparación para lo que viene.