Deterioro de la Ruta Nacional 5: un cráter estructural causó múltiples destrozos de vehículos y cortes durante el fin de semana

El deterioro de las rutas nacionales volvió a quedar en evidencia durante el fin de semana largo del Día del Padre. Un gigantesco pozo sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del partido bonaerense de 9 de Julio, provocó daños en varios vehículos y obligó a implementar cortes parciales de circulación en uno de los principales corredores viales del país.

El episodio se registró en el kilómetro 281, en cercanías de la localidad de La Niña, donde la rotura de una alcantarilla generó un importante hundimiento en la cinta asfáltica y expuso la falta de mantenimiento de la infraestructura vial. La situación fue advertida por la Municipalidad de 9 de Julio, que el domingo por la noche informó restricciones al tránsito y pidió circular con extrema precaución.

La escena quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales. Allí puede verse cómo un automovilista que conoce el sector reduce la velocidad para evitar el bache, mientras otros conductores atraviesan el lugar sin advertir su magnitud y sufren roturas o pinchaduras. En las imágenes también se observan varios vehículos detenidos sobre la banquina, a pocos metros del sector afectado.

Una alcantarilla rota y un carril cortado MIRA EL VIDEO

A través de un comunicado, la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de 9 de Julio informó el domingo por la noche del corte parcial de la Ruta Nacional 5 en la zona conocida como “Camino Fantasma”.

“La interrupción se debe a la rotura de una alcantarilla, que generó un bache de grandes dimensiones en el centro de la cinta asfáltica”, señaló el municipio. Además, indicó que equipos de Seguridad Vial y personal de la empresa concesionaria trabajaban en el lugar para atender la emergencia.

Desde entonces, se recomendó a los conductores circular con extrema precaución por el sector, donde el tránsito permaneció restringido de manera temporal.

Vecinos de la zona señalaron que el tramo ya presentaba inconvenientes y describieron la situación con preocupación. “Cuando transitás por ahí tiembla todo”, resumió uno de ellos.

La precaria respuesta de Corredores Viales

Durante la jornada del lunes se presentó personal de Corredores Viales, la empresa estatal que continúa a cargo de la operación y el mantenimiento del corredor.

Sin embargo, la intervención realizada fue provisoria. Según pudo saber Infocielo, el pozo fue cubierto con tierra mientras se aguardaba una evaluación más profunda sobre los daños provocados por la rotura de la alcantarilla.

La respuesta generó cuestionamientos entre vecinos de la zona, que esperaban una intervención de mayor alcance ante el deterioro registrado sobre la calzada. También se aguardaba la presencia de autoridades nacionales para evaluar la magnitud del problema y definir una solución acorde con la magnitud del inconveniente.

Una ruta con un paupérrimo mantenimiento hasta la privatización

El tramo donde ocurrió el incidente forma parte de la Red Federal de Concesiones impulsada por el Gobierno nacional para privatizar las rutas. Se trata del denominado “Tramo Pampa”, que comprende 546,65 kilómetros de la Ruta Nacional 5, desde el kilómetro 65 en Luján hasta el empalme con la Ruta Nacional 35, en La Pampa.

La concesión fue adjudicada a Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (CEOSA), que asumirá formalmente la operación y el mantenimiento del corredor entre agosto y septiembre, una vez finalizados los trámites administrativos correspondientes.

El contrato tendrá una vigencia de 20 años e incluirá la continuidad de la estación de peaje de 9 de Julio, ubicada en el kilómetro 244, y la incorporación de un nuevo puesto de cobro en la localidad de Gorostiaga, partido de Chivilcoy.

Hasta entonces, el mantenimiento de la traza seguirá bajo responsabilidad de Corredores Viales, en medio de un escenario marcado por el deterioro de la infraestructura vial nacional y el avance del proceso de privatización de los corredores.

Fuente infocielo