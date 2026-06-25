Detuvieron al tercer prófugo por la brutal golpiza a un joven en Junín

Personal de la DDI Junín detuvo al tercer sujeto implicado por el delito de lesiones graves agravadas. Se trata de un hombre de 36 años, ex miembro de fuerzas de seguridad, que se encontraba prófugo de la justicia.

El hecho, según el denunciante de 25 años, ocurrió la madrugada del 15 de marzo, cerca de las 06:15 hs., cuando fue atacado a golpes en calles Lavalle y Javier Muñiz. Reconoció como agresores a personas con las que solía entrenar en un reconocido gimnasio juninense y señaló que el conflicto era de vieja data. La causa quedó a cargo de la UFIJ N°8 del Departamento Judicial Junín.

Tras tareas investigativas, análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas y testimonios, la fiscalía solicitó 3 órdenes de detención contra tres sujetos.

En un primer término, se detuvo a dos de 32 años, con allanamientos en Rojos Vega y B. de Miguel, y en Tucumán y Sáenz Peña. Ambos fueron puestos a disposición de la UFI 08 y el magistrado dispuso su traslado para la primera audiencia.

En tanto, el tercer implicado se encontraba prófugo de la justicia. Una vez identificado, personal de la DDI Junín procedió en inmediaciones de calles Cte. Escribano y Carlos Pellegrini a hacer efectiva la detención del sujeto. Mantenida comunicación con el magistrado, se dispuso traslado inmediato a sede fiscal.

Fuente laverdad