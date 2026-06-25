ATUNNOBA renovó sus autoridades para el período 2026-2030 con un fuerte respaldo nacional y el compromiso de seguir defendiendo la universidad pública

En un emotivo encuentro que congregó a la comunidad universitaria, referentes gremiales y a trabajadoras y trabajadores NoDocentes, se llevó a cabo el acto de asunción de las autoridades de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (ATUNNOBA) para el período electoral 2026-2030. La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio del Bicentenario, ubicado en el edificio "Presidente Raúl Alfonsín" de la UNNOBA.

Previo al inicio del acto formal, el rector de la UNNOBA, Guillermo Tamarit, recibió en la sede del rectorado a la comitiva de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), encabezada por su Secretario General, Walter Merkis, junto al Secretario Gremial, Rubén Núñez, y el Secretario de Hábitat y Bienestar, Facundo Romero, acompañados por el reelecto titular de ATUNNOBA, Jorge Mendoza. En dicho espacio institucional, las autoridades dialogaron sobre la importancia de continuar articulando agendas de trabajo conjunto frente a los desafíos del sector.

Continuidad, formación y la lógica del "trabajo de hormiga"

Al hacer uso de la palabra, el Secretario General de ATUNNOBA, Jorge Mendoza, expresó su profundo agradecimiento a las trabajadoras y trabajadores afiliados por renovar su voto de confianza. Mendoza repasó el crecimiento del gremio —al que definió como una organización joven— y puso en valor el aprendizaje colectivo durante los últimos años: "Las políticas nacionales nos llevaron a aprender a organizarnos, a salir a la calle y a solicitar la ayuda de gremios hermanos y de los vecinos de Junín, quienes nos acompañaron masivamente en defensa de la educación pública".

Asimismo, destacó los avances concretos en la profesionalización del sector, mencionando los esfuerzos para que los nodocentes concluyan sus tesis de la Tecnicatura en Gestión Universitaria (TGU) y anunciando un reciente acuerdo con la federación para el cursado virtual de nuevos tramos de formación y licenciaturas.

"La universidad es una sola"

Por su parte, la vicerrectora de la UNNOBA, Florencia Castro, felicitó a la nueva comisión directiva y remarcó la solidez del modelo de trabajo conjunto que caracteriza a la institución. "La universidad es una sola; no es parte de los docentes, de los estudiantes ni de los nodocentes, es una comunidad que trabaja unida para brindar educación superior de calidad en nuestra región", enfatizó.

Castro también hizo alusión a las recientes negociaciones que permitirán recomposiciones salariales y felicitó el permanente entusiasmo de los trabajadores de ATUNNOBA por capacitarse: "Nosotros formamos a los demás, pero tenemos que dar el ejemplo formándonos a nosotros mismos".

Respaldo de FATUN: "La educación es una inversión"

El cierre de los discursos estuvo a cargo del secretario general de la FATUN, Walter Merkis, quien remarcó el orgullo de acompañar la asunción de las autoridades locales a pesar de las complejidades de agenda que demanda coordinar los 58 gremios de base de la federación. Merkis fue categórico al analizar el panorama político actual y defender el rol de las casas de altos estudios frente a los cuestionamientos presupuestarios del Gobierno nacional: "Eligieron a los universitarios como enemigos, una cosa descabellada si se entiende que la universidad es el elemento social ascendente de nuestros jóvenes y la productora del conocimiento de nuestra sociedad. Lo que se pone en educación es una inversión para el desarrollo del país".

El dirigente nacional llamó a sostener la unidad del frente universitario que se consolidó en las históricas marchas federales y exigió el pleno cumplimiento de la ley de financiamiento universitario vigente. "Seguiremos trabajando en conjunto para cuidar nuestro salario y para que en el futuro tengamos todo lo que necesitamos en nuestras universidades", concluyó, deseándole una gestión fecunda a la nueva conducción.

📋 NUEVA CONDUCCIÓN GREMIAL (PERÍODO 2026-2030):

Secretario General: Mendoza, Jorge Santiago

Secretario Adjunto: Roldán, Mariano

Secretaria Gremial: Granero, M. Cristina

Secretaria de Finanzas / Tesorera: Durán, Marcela Ester

Secretaria de Actas: Pinedo, María Soledad

Secretario de Acción Social: Lujan, Lucas Matías

Secretario de Capacitación, Cultura y Difusión: Lazarte, Néstor Gustavo

Vocales Titulares: Retamal, Lucas Carlos y Peralta, María Elizabeth

Vocales Suplentes: Dimarco, María Carolina y Villafañe, Gastón

Comisión Revisora de Cuentas (Titulares): Dulcich, Marisa Leonor; Figgini Bava, Renato Paul y Pezzatti, Nicolás

Comisión Revisora de Cuentas (Suplentes): Garavaglia, Matías Alfredo; Nequlpan, Hugo Arnaldo y Mirassou, Fernando Andrés

Delegados Congresales (Titulares): Durán, Marcela Ester; Jalil, Carlos y Figgini Bava, Renato Paul.

Delegados Congresales (Suplentes): Lazarte, Néstor Gustavo; Dulcich, Marisa Leonor y Garavaglia, Matías Alfredo