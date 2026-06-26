50 familias de Balcarce quedan en la calle tras el cierre de la fábrica de papas congeladas

La crisis económica que atraviesa el sector industrial bonaerense sumó una nueva caída. La empresa Finca Balcarce, dedicada a la elaboración de papas prefritas congeladas, anunció el cierre definitivo de su planta en la ciudad bonaerense de Balcarce y dejó sin trabajo a los 50 empleados que aún formaban parte de su plantel.

La firma comunicó la decisión a través de un mensaje en el que explicó que la continuidad del proyecto se volvió inviable por la combinación de la caída del consumo, la pérdida de competitividad y el incremento sostenido de los costos operativos.

“Esta decisión no ha sido fácil ni apresurada. Es el resultado de un análisis profundo frente a un contexto que, lamentablemente, se ha vuelto insostenible para nuestra actividad”, señalaron desde la empresa.

De una planta con 200 empleados al cierre definitivo

Finca Balcarce nació en 2016 como un emprendimiento familiar enfocado en la industrialización de la papa, uno de los principales productos de la región. Durante sus años de mayor crecimiento llegó a emplear alrededor de 200 personas, consolidándose como una de las empresas destacadas del sector.

Sin embargo, el escenario económico fue deteriorando progresivamente su actividad. Al momento del cierre, la planta contaba con 50 trabajadores, quienes quedaron desempleados tras la decisión de bajar definitivamente las persianas.

En el comunicado, la empresa sostuvo que el cierre responde a “la pérdida de competitividad, el incremento sostenido de los costos operativos y una marcada caída del consumo”, factores que terminaron haciendo inviable la continuidad de la producción.

El desenlace resulta especialmente llamativo porque apenas unos meses atrás la firma había celebrado un importante logro comercial al concretar su primera exportación de papas congeladas a Brasil, una operación que, en ese momento, era presentada como el inicio de una etapa de expansión hacia nuevos mercados.

Preocupación por el impacto en Balcarce

El cierre generó preocupación en Balcarce, una ciudad estrechamente vinculada con la producción de papa y con una fuerte presencia de actividades agroindustriales. Además de los puestos de trabajo perdidos, la medida también impacta sobre proveedores, transportistas y otros sectores que integran la cadena productiva.

Desde distintos espacios políticos locales expresaron su solidaridad con los trabajadores afectados y advirtieron sobre el complejo panorama que atraviesa la industria. En ese sentido, remarcaron que la situación de Finca Balcarce refleja las dificultades que enfrentan numerosas empresas para sostener la producción en un contexto de retracción del mercado interno.

Con el cierre de una planta que en su momento supo emplear a unas 200 personas y que hoy deja sin trabajo a sus últimos 50 empleados, el caso pone de manifiesto la situación de la industria bonaerense, que no escapa a la crisis económica nacional, y el impacto que la caída del consumo debido a políticas de apertura de importaciones, tiene sobre la actividad productiva.

Fuente infocielo