Clara Bozzano: “El endeudamiento en los hogares es consecuencia del plan de ajuste de Milei”

La concejal de Fuerza Patria Junín y referente de La Cámpora, Clara Bozzano, opinó sobre la situación de endeudamiento que hoy sufren las familias argentinas y aseguró que esta triste realidad es consecuencia de las políticas de ajuste que viene implementando el presidente Javier Milei.

Los datos oficiales aseguran que en nuestro país el endeudamiento supera los $39 billones, con seis de cada diez hogares endeudados. Señalan también que el 55% de las deudas es bancaria (principalmente refinanciación de tarjetas) y el 59% no bancaria. También debido a la pérdida de poder adquisitivo, la morosidad alcanzó niveles récord, superando el 11% en el sistema.

Sobre esta grave situación, Bozzano expresó: “Está más que claro que el endeudamiento en los hogares es consecuencia del plan de ajuste de Milei. Las deudas de las familias argentinas crecen a niveles históricos desde que él asumió”.

Detalló: “La pérdida del poder adquisitivo viene pegando fuerte en los hogares. Las necesidades básicas no alcanzan a cubrirse y esto lleva a las familias a pedir un préstamo o a empezar a pagar todo con la tarjeta de crédito. Y así la situación se empieza a agravar”.

Completó: “El gobierno de Milei viene generando muchísimas complicaciones y el impacto del ajuste está haciendo explotar nuestra economía familiar”.

“Ante esta situación de endeudamiento, a través de un proyecto de ordenanza que ya hemos presentado, desde nuestro bloque le exigimos al municipio que establezca un área específica para acompañar y proteger a las vecinas y vecinos afectados por esta problemática”, subrayó.

Y añadió: “Más allá del aporte que podamos generar desde nuestro bloque de Fuerza Patria, no nos tenemos que olvidar de que la ejecución del plan de ajuste de Milei no habría sido posible sin la complicidad de espacios políticos, de derecha, como el Pro”.

“Hoy, algunos funcionarios o dirigentes del Pro, como Petrecca y compañía, parecen estar interesados en ayudar a las familias endeudadas. A puro marketing, hoy, quieren presentarse como una solución, pero sabemos muy bien que ellos siempre han sido cómplices del problema”, finalizó Bozzano.