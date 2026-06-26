El archivo complica al petrequismo en la discusión por la falta de viviendas en Junín

El déficit habitacional en Junín volvió a la agenda tras la difusión de un video de la juventud del PRO en la ciudad, enrolada detrás del intendente con pedido de licencia, Pablo Petrecca. El oficialismo local acusó al gobernador Axel Kicillof por la parálisis de 25 viviendas sociales, frenadas en un 55% de avance desde 2023, denunciando abandono, vandalismo y silencio provincial.

La oposición local no tardó en responder con el archivo de gestión. Desde la oposición local recordaron que ese programa nació en 2016 bajo el mandato de María Eugenia Vidal. Revivieron las propias promesas de Petrecca, quien celebró el proyecto asegurando que buscaba "poder llegar con la urbanización y con los servicios a todos los lugares de la ciudad de Junín, estas 25 viviendas, que van a ser las primeras de muchas más, en conjunto, por supuesto, con nuestra gobernadora María Eugenia Vidal y también el presidente Mauricio Macri".

Sin embargo, recalcaron que en una década el municipio entregó cero casas bajo ese plan. En cambio, lo más cercano a un progrmaa habitacional es la venta de lotes que hizo el gobierno local.

El contraataque opositor también apuntó al rápido progreso patrimonial del jefe comunal en su primer año de gestión y, fundamentalmente, al doble discurso oficialista respecto a la obra pública. Cuestionaron el repentino olvido del Petrequismo ante las 149 viviendas del plan Procrear II paralizadas por el Gobierno Nacional en Junín, un proyecto abandonado con más del 70% de avance físico sobre el cual el municipio mantiene un estricto silencio.