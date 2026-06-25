Esteban Bullrich renunció al PRO con duras críticas a la conducción tras el blindaje a Manuel Adorni

Esteban Bullrich presentó este jueves su renuncia irrevocable al PRO mediante una carta dirigida al expresidente Mauricio Macri, en la que argumentó que ya no se siente representado por las decisiones adoptadas por el partido y cuestionó especialmente el respaldo brindado al vocero presidencial Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

"Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años", comienza la carta enviada al actual titular de la fuerza política.

A lo largo del texto, Bullrich repasó su trayectoria dentro del espacio y sostuvo que existe una creciente distancia entre los principios fundacionales del partido y las decisiones que se toman en la actualidad.

"Desde hace ya un tiempo me cuesta reconocer en muchas decisiones del partido el espíritu que nos dio origen. No se trata de diferencias tácticas, ni de matices propios de cualquier fuerza política. Se trata de una distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos", afirmó.

El exministro de Educación explicó además que su experiencia personal a partir de la enfermedad que atraviesa influyó en su decisión. "Mi enfermedad me obligó a mirar la vida desde otro lugar. Me enseñó que el tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia", señaló.

El punto más crítico de la carta estuvo dirigido al respaldo que, según Bullrich, el PRO brindó a Manuel Adorni en medio de la investigación judicial que enfrenta el funcionario.

"La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia. No porque crea que una persona defina el destino de un partido, sino porque las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender", sostuvo.

Adorni se encuentra bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito en una causa que analiza la evolución de su patrimonio y una serie de operaciones que están siendo revisadas por la Justicia. El caso generó repercusiones políticas en las últimas semanas y motivó cuestionamientos de distintos sectores de la oposición.

Pese a sus críticas, Bullrich evitó un tono confrontativo y destacó el vínculo personal que mantiene con Macri. "Siento un profundo agradecimiento por el camino recorrido" y "mantengo hacia vos un sincero reconocimiento por haber impulsado un espacio que cambió para siempre el mapa político argentino".

Sin embargo, remarcó que su permanencia en el partido se volvió incompatible con sus convicciones. "Hay momentos en los que la fidelidad a una organización no puede estar por encima de la fidelidad a la propia conciencia. Permanecer, para mí, sería dejar de vivir de acuerdo con aquello que intento enseñar y transmitir", escribió.

Sobre el final de la carta, manifestó su deseo de que el PRO recupere los principios que inspiraron su creación. "Deseo sinceramente que el PRO pueda reencontrarse con el espíritu que inspiró su nacimiento. Porque los partidos políticos, como las personas, solo perduran cuando tienen el coraje de volver una y otra vez a los principios que les dieron vida".