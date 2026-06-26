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deportes  /  Deporte y recreación

Uruguay-España, el plato fuerte del viernes

Ayer, Ecuador y Paraguay lograron avanzar a 16avos y entre viernes y sábado quedarán definidos los 32 clasificados.

Por Redacción

Viernes, 26 de junio de 2026 a las 11:14

La nota del jueves en la Copa del Mundo 2026 la dio Ecuador que le ganó nada más ni nada menos que a Alemania (2-1) y logró clasificarse tercero en el Grupo E; en tanto que en el D, Paraguay igualó ante Australia y también se metió como mejor tercero en los 16avos de final. Entre viernes y sábado, con 12 partidos, se termina la primera fase y el plato fuerte estará en la jornada de hoy con el duelo entre Uruguay y España que cerrarán el Grupo H.
Resultados del jueves: 
Curazao 0–2 Costa de Marfil.
Túnez 1–3 Países Bajos. 
Japón 1–1 Suecia. 
Turquía 3–2 Estados Unidos. 
Paraguay 0–0 Australia. 

16hs. Noruega-Francia (Boston) Grupo I. 
16hs. Senegal-Irak (Toronto) Grupo I.
21hs. España-Uruguay (Guadalajara) Grupo H.
21hs. Cabo Verde-Arabia Saudita (Houston) Grupo H.
00hs. Egipto vs. Irán (Seattle) Grupo G. 
00hs. Nueva Zelanda vs. Bélgica (Vancouver) Grupo G.

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