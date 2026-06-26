Uruguay-España, el plato fuerte del viernes

La nota del jueves en la Copa del Mundo 2026 la dio Ecuador que le ganó nada más ni nada menos que a Alemania (2-1) y logró clasificarse tercero en el Grupo E; en tanto que en el D, Paraguay igualó ante Australia y también se metió como mejor tercero en los 16avos de final. Entre viernes y sábado, con 12 partidos, se termina la primera fase y el plato fuerte estará en la jornada de hoy con el duelo entre Uruguay y España que cerrarán el Grupo H.

Resultados del jueves:

Curazao 0–2 Costa de Marfil.

Túnez 1–3 Países Bajos.

Japón 1–1 Suecia.

Turquía 3–2 Estados Unidos.

Paraguay 0–0 Australia.

16hs. Noruega-Francia (Boston) Grupo I.

16hs. Senegal-Irak (Toronto) Grupo I.

21hs. España-Uruguay (Guadalajara) Grupo H.

21hs. Cabo Verde-Arabia Saudita (Houston) Grupo H.

00hs. Egipto vs. Irán (Seattle) Grupo G.

00hs. Nueva Zelanda vs. Bélgica (Vancouver) Grupo G.