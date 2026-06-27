El municipio acercó el programa “La Muni en Tu Barrio” al Ricardo Rojas y anticipó su llegada a San Cayetano

El Gobierno de Junín llevó adelante una nueva edición del programa “La Muni en Tu Barrio” en la sociedad de fomento del barrio Ricardo Rojas, donde distintas áreas municipales brindaron asesoramiento, atención personalizada y servicios gratuitos a los vecinos. La jornada incluyó castraciones y vacunación antirrábica para mascotas, atención de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), asesoramiento sobre programas sociales y espacios de acompañamiento para las familias, además de la presencia de funcionarios y representantes de distintas dependencias municipales.

Esta propuesta forma parte de una política sostenida de cercanía que el Municipio desarrolla durante todo el año en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de descentralizar la atención, fortalecer el vínculo con las sociedades de fomento y facilitar el acceso de los vecinos a trámites, consultas y servicios sin necesidad de trasladarse al Palacio Municipal. En este marco, además, se confirmó que la próxima edición del programa se realizará el jueves 2 de julio en el barrio San Cayetano.

Durante la jornada, Osvaldo Plada, presidente de la sociedad de fomento del barrio Ricardo Rojas, Osvaldo Plada, destacó el desarrollo de una nueva jornada del programa y agradeció el acompañamiento del Gobierno de Junín y de todo el equipo que hace posible la iniciativa: “Realmente valoramos la posibilidad de que los vecinos puedan acceder a distintos servicios en el propio barrio, especialmente aquellos vinculados a la atención de mascotas, las cuales recibieron atención, vacunación sobre todo, para nosotros es muy importante continuar fortaleciendo el trabajo conjunto con el Municipio”.

Asimismo, sostuvo que “la respuesta de la comunidad vuelve a demostrar la utilidad de este tipo de propuestas y ya estamos trabajando en la organización de una nueva fecha hacia el mes de noviembre, consideramos que cuando se trabaja en conjunto entre la sociedad de fomento y el Municipio se logran programas exitosos que benefician directamente a los vecinos, y eso queda demostrado”.

Por su parte, Alejandra Tomassone, titular de la OMIC, se refirió al trabajo que se realiza desde el área y señaló: “El organismo acompaña cada edición de “La Muni en Tu Barrio” con el propósito de acercar asesoramiento e información a los vecinos respecto de los distintos reclamos que pueden iniciar en materia de defensa del consumidor, durante cada jornada se evacúan consultas relacionadas con compras, facturación, servicios técnicos, relaciones de consumo y distintas problemáticas vinculadas a la prestación de servicios”.

“También se brinda orientación sobre servicios públicos y subsidios, facilitando el acceso a herramientas que muchas veces los vecinos desconocen, la posibilidad de atender estas consultas directamente en los barrios permite resolver inquietudes de manera más rápida y cercana, fortaleciendo el acceso a los derechos de los consumidores”, manifestó dando información y detalle sobre la dinámica que se desarrollan durante la propuesta.

En esta misma línea, Sabrina Forconi, coordinadora de políticas territoriales de la dirección de niñez, adolescencia y familia, destacó el valor que representa “La Muni en Tu Barrio” como un espacio de encuentro permanente con la comunidad, y afirmó: “Acá es donde las distintas áreas municipales estamos a disposición de los vecinos, nos acercarnos a las familias para brindar información, responder consultas y generar un vínculo basado en la escucha y el acompañamiento, trabajar junto a los adultos referentes de niños, niñas y adolescentes para fortalecer el entramado comunitario es muy relevante para nosotros”.

Seguidamente, explicó que “estos encuentros también permiten proyectar nuevas propuestas junto a las sociedades de fomento, organizaciones sociales y clubes, articulando acciones que favorezcan futuras intervenciones y amplíen las oportunidades de acceso a derechos, estar presentes en cada barrio nos permite conocer de primera mano las necesidades de la comunidad y construir respuestas junto a las instituciones”.

En tanto, Manuel Llovet, secretario General del Gobierno de Junín, celebró una nueva edición del programa y resaltó el importante crecimiento que viene registrando durante este año: “El Municipio ya alcanzó cerca de 20 barrios recorridos en 2026, superando el ritmo de trabajo del año anterior, lo que refleja tanto el compromiso de las sociedades de fomento y los vecinos como el esfuerzo de todo el equipo municipal que participa cada semana, en esta oportunidad destacar también que llevamos un trabajo sostenido junto al barrio Ricardo Rojas, donde se vienen concretando distintas mejoras de infraestructura como obras de cordón cuneta, mejorado de calles e incorporación de iluminación LED, y a todo ese trabajo cotidiano hoy le sumamos la presencia del Municipio con todos sus servicios, reforzando el vínculo con los vecinos y acercando soluciones concretas”.

Finalmente, el concejal Blas Carrafiello remarcó que “el contacto con las sociedades de fomento y los vecinos se mantiene durante todo el año mediante distintas políticas y programas impulsados por el Municipio, “La Muni en Tu Barrio” forma parte de una planificación integral que también contempla capacitaciones, talleres y actividades destinadas a fortalecer el funcionamiento de las instituciones barriales y promover su participación permanente”.

“Seguiremos recorriendo los barrios con la misma planificación, trabajando en equipo y manteniendo un contacto permanente con los vecinos durante todo el año”, concluyó haciendo foco en la decisión del Gobierno de Junín de sostener una fuerte presencia territorial en cada sector de la ciudad y al mismo tiempo, adelantó que el recorrido continuará el próximo jueves 2 de julio en el barrio San Cayetano.

Fuente: Gobierno de Junín