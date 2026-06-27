Exigen soluciones a Fiorini ante el inminente corte de transporte entre Junín, Agustina y Tiburcio

La concejala Francina Sierra volvió a encender las alarmas sobre la profunda crisis de transporte que amenaza con aislar a las localidades rurales del Partido de Junín. El detonante de este nuevo reclamo institucional es el inminente cese definitivo de la línea de pasajeros que une la ciudad cabecera de Junín con las localidades de Agustina y Fortín Tiburcio, anunciado por la empresa prestataria para el próximo 17 de julio. Esta drástica medida agrava un escenario que ya es crítico en el distrito, dado que la vecina localidad de Saforcada carece actualmente de este servicio esencial, dejando de esta forma a tres pueblos del Partido sin conectividad de transporte público.

Ante la gravedad de la situación, Sierra presentó un pedido de informes dirigido a la administración liderada por Juan Fiorini con el objetivo de exigir respuestas concretas y transparentes. La edila remarcó que el Honorable Concejo Deliberante aprobó recientemente la declaración de la Emergencia en el Transporte Público del Partido de Junín, una herramienta extraordinaria que otorga al Ejecutivo municipal facultades directas para intervenir, adoptar contingencias inmediatas y resguardar el derecho a la movilidad de los habitantes de los pueblos afectados.

Por su parte, el sector empresarial le puso números a la crisis de fondo que originó la drástica decisión. Raúl Purini, titular de la empresa prestataria, detalló que el servicio que une el distrito de General Arenales con Junín se volvió económicamente insostenible para el sector privado debido a un incremento cercano al 90% en el valor de los combustibles y de más del 200% en los costos de mantenimiento y repuestos de las unidades, todo esto acompañado por una marcada y sostenida caída en la cantidad de pasajeros diarios.

En su presentación, la concejala solicita saber qué acciones específicas se ejecutaron desde la aprobación de la Emergencia y cuál es el plan de contingencia que se adoptará para frenar el corte anunciado en el trayecto hacia Agustina y Tiburcio. Asimismo, el documento interroga sobre las respuestas previstas para el histórico y vigente reclamo de transporte a Saforcada, y busca conocer si existen mesas de diálogo abiertas con nuevas empresas que puedan asumir el servicio, detallando los plazos previstos para dar soluciones definitivas a los vecinos perjudicados.

Sierra subrayó que el transporte es un derecho esencial para acceder a servicios básicos como salud, educación y trabajo, advirtiendo que el cese del servicio profundiza la desigualdad y aísla a los vecinos de las localidades rurales, en especial a estudiantes y adultos mayores. Ante la inminencia de la fecha límite del 17 de julio, la comunidad aguarda acciones de emergencia urgentes por parte de la gestión de Fiorini para garantizar la conectividad entre los pueblos y la ciudad cabecera.