Energía bonaerense: la Provincia construye el nuevo parque solar de Alberti y avanza con la licitación para Castilla

La provincia de Buenos Aires impulsa la transición energética regional con la construcción de ocho plantas solares distribuidas en municipios con limitaciones de infraestructura. Entre los proyectos más destacados se encuentran las obras actualmente en ejecución en Alberti y el proceso de licitación lanzado para la localidad de Castilla, ubicada en el partido de Chacabuco, ambas pertenecientes a la cuarta sección electoral. Estas dos localidades se posicionan como puntos estratégicos para transformar el mapa eléctrico del noroeste bonaerense, inyectando energía limpia directamente en los nodos más necesitados de la red de media tensión.

La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos junto al FREBA a través del PROINGED, combina la captación fotovoltaica con un moderno sistema de almacenamiento de energía de 2.900 kWh. Esta tecnología de baterías resulta clave para acumular electricidad durante las horas de mayor radiación y liberarla en los picos de demanda nocturnos o ante fallas del sistema interconectado. Con la incorporación de estos nuevos predios y las licitaciones vigentes, el gobierno provincial proyecta alcanzar un total de 34 parques operativos hacia el año 2027. La infraestructura consolidada generará unos 21.000 MWh anuales, lo que garantizará el abastecimiento de 7.000 hogares y evitará la emisión de 11.000 toneladas de gases contaminantes.

El mapa completo de las obras bonaerenses

Además del despliegue en la cuarta sección, la inversión provincial abarca a otros seis distritos que presentan realidades similares de "punta de línea" o vulnerabilidad en sus tendidos rurales.

En la categoría de obras en ejecución avanzada se encuentran la localidad de 16 de Julio, en el partido de Azul, donde se reforzará una extensa línea rural de 13,2 kV; la localidad balnearia de Pehuen-Có, en Coronel Rosales, orientada a mitigar los fuertes picos de consumo estacional del verano; Pipinas, en el partido de Punta Indio, con un predio proyectado para generar cerca de medio megavatio; y el municipio de San Cayetano, que contará con una planta de 648 paneles solares asentada sobre terrenos municipales.

Por su parte, el esquema de nuevas licitaciones del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se completa con otros dos puntos estratégicos: la localidad de Marisol, dentro del partido de Coronel Dorrego, y el paraje Gorchs, ubicado en el municipio de General Belgrano. Este último proyecto contempla una potencia de 400 kWp y capacidad de acumulación para aliviar las restricciones de usuarios tanto industriales como agropecuarios de la zona