¿Dónde está Petrecca?: la incógnita que dejó su ausencia en la primera sesión del Senado y en la cumbre del PRO con Macri

El expresidente Mauricio Macri cerró este viernes en el complejo La Normandina de Mar del Plata, un encuentro clave para el PRO, diseñado para inyectar ánimo a la militancia y marcar una fuerte distancia de La Libertad Avanza. Con una estética renovada y la consigna "el próximo paso", el partido buscó dar vuelta la página tras una semana de ruidos internos.

Sin embargo, uno de los datos políticos que llamó la atención fue la llamativa ausencia del senador bonaerense Pablo Petrecca, quien encadenó una segunda ausencia consecutiva, al no mostrarse junto al jefe del partido ni con el resto de los referentes de la plana mayor provincial en un momento donde se reclamaba alineamiento total.

Esta nueva deserción partidaria se suma de manera directa a su inasistencia a la primera sesión ordinaria del Senado bonaerense. Su ausencia en el recinto ya había generado fuertes críticas de la oposición, considerando que el propio legislador venía cuestionando públicamente la inactividad de la Legislatura.

La cumbre del Pro de Mar del Plata reunió en el escenario a figuras de peso como Cristian Ritondo, Fernando De Andreis, Martín Yeza, Soledad Martínez y el anfitrión Guillermo Montenegro, con María Eugenia Vidal y Gabriela Michetti en primera fila. En ese marco de pretendida unidad y asistencia perfecta de la conducción bonaerense, la doble ausencia de Petrecca —institucional y política— resultó elocuente.

En contraste con la postura del intentende de Junín con pedido de licencia, el distrito sí contó con representación de peso en "La Feliz". Al acto asistieron la diputada provincial Laura Ricchini y la presidenta del Concejo Deliberante de Junín, Agustina De Miguel. El que tampoco formó parte de la comitiva ni se mostró en el evento costero fue el actual intendente interino Juan Fiorini,.