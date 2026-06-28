Transporte, alquileres, luz, gas y prepagas: los aumentos de julio que impactarán en el bolsillo

Los aumentos de julio comenzarán a regir desde el 1° del mes y alcanzarán al transporte público, los alquileres, las cuotas de medicina prepaga y las tarifas de gas. Los incrementos responderán a distintos mecanismos de actualización previstos por organismos públicos y contratos privados, con impacto directo en los gastos mensuales.

Las nuevas subas llegarán después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara una inflación de 2,1% correspondiente a mayo. Ese indicador activará diferentes esquemas de actualización que se aplican sobre tarifas reguladas y otros servicios esenciales durante julio.

Quienes firmaron contratos bajo la Ley de Alquileres afrontarán un incremento anual cercano al 31,54%, calculado mediante el Índice de Contratos de Locación elaborado por el Banco Central (BCRA). En tanto, los alquileres que ajustan por el Índice de Precios al Consumidor tomarán referencias trimestrales, cuatrimestrales o semestrales, según cada contrato.

En la provincia de Buenos Aires, el boleto de micro aumentará un 4,1% desde el 1° de julio. La tarifa mínima pasará a costar $1.057,25, mientras que los valores crecerán de acuerdo con la distancia recorrida. El esquema seguirá vigente durante doce meses y contempla la inflación más dos puntos porcentuales.

Los servicios que aumentan en julio

Al menos cinco empresas de medicina prepaga ya comunicaron a sus afiliados las nuevas cuotas que comenzarán a regir durante julio. En la mayoría de los casos, las subas rondarán el 2,9%, luego de la desregulación del sector acordada entre las compañías y el Gobierno nacional.

Las tarifas de gas también registrarán una actualización durante el nuevo mes. Las facturas tendrán un incremento promedio del 2,81% en todo el país, en un período en el que el consumo suele incrementarse por las bajas temperaturas del invierno.

A su vez, días atrás la Provincia aprobó una nueva actualización de las tarifas del suministro eléctrico para las distribuidoras Edelap, EDEA, EDEN y EDES y sumó las modificaciones en el esquema de subsidios energéticos nacionales y una actualización transitoria de los componentes de distribución.