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Arrancan los 16avos

Canadá y Sudáfrica se enfrentan a las 16 horas, en Los Ángeles, por el primer partido de los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Por Redacción

Domingo, 28 de junio de 2026 a las 14:33

La jornada del domingo no solo dejó la victoria de Argentina frente a Jordania por tres a uno, además fue el cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y este domingo se comenzarán a jugar los 16avos de final. Canadá-Sudáfrica abrirán esa instancia cuando se enfrenten en el Sofi Stadium de Los Ángeles, desde las 16 horas.

El duelo entre sudafricanos y canadienses, segundo del Grupo A y segundo del Grupo B, respectivamente, inaugurarán el “mata-mata” que continuará el martes y que tendrá la presentación del equipo que dirige Lionel Scaloni, el próximo viernes en Miami. Argentina se medirá contra Cabo Verde a las 19 horas.

Los cruces:
Sudáfrica-Canadá
Lunes:
Brasil-Japón
Alemania-Paraguay
Países Bajos-Marruecos
Martes
Costa de Marfil-Noruega
Francia-Suecia
México-Ecuador
Miércoles
Inglaterra-Congo
Bélgica-Senegal
Estados Unidos-Bosnia Herzegovina
Jueves
España-Austria
Portugal-Croacia
Suiza-Argelia
Viernes
Australia-Egipto
Argentina-Cabo Verde
Colombia-Ghana

Fotos: FIFA.

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