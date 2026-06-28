Arrancan los 16avos

La jornada del domingo no solo dejó la victoria de Argentina frente a Jordania por tres a uno, además fue el cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y este domingo se comenzarán a jugar los 16avos de final. Canadá-Sudáfrica abrirán esa instancia cuando se enfrenten en el Sofi Stadium de Los Ángeles, desde las 16 horas.

El duelo entre sudafricanos y canadienses, segundo del Grupo A y segundo del Grupo B, respectivamente, inaugurarán el “mata-mata” que continuará el martes y que tendrá la presentación del equipo que dirige Lionel Scaloni, el próximo viernes en Miami. Argentina se medirá contra Cabo Verde a las 19 horas.

Los cruces:

Sudáfrica-Canadá

Lunes:

Brasil-Japón

Alemania-Paraguay

Países Bajos-Marruecos

Martes

Costa de Marfil-Noruega

Francia-Suecia

México-Ecuador

Miércoles

Inglaterra-Congo

Bélgica-Senegal

Estados Unidos-Bosnia Herzegovina

Jueves

España-Austria

Portugal-Croacia

Suiza-Argelia

Viernes

Australia-Egipto

Argentina-Cabo Verde

Colombia-Ghana

Fotos: FIFA.