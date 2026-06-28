Arrancan los 16avos

La jornada del domingo no solo dejó la victoria de Argentina frente a Jordania por tres a uno, además fue el cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y este domingo se comenzarán a jugar los 16avos de final. Canadá-Sudáfrica abrirán esa instancia cuando se enfrenten en el Sofi Stadium de Los Ángeles, desde las 16 horas.
El duelo entre sudafricanos y canadienses, segundo del Grupo A y segundo del Grupo B, respectivamente, inaugurarán el “mata-mata” que continuará el martes y que tendrá la presentación del equipo que dirige Lionel Scaloni, el próximo viernes en Miami. Argentina se medirá contra Cabo Verde a las 19 horas.
Los cruces:
Sudáfrica-Canadá
Lunes:
Brasil-Japón
Alemania-Paraguay
Países Bajos-Marruecos
Martes
Costa de Marfil-Noruega
Francia-Suecia
México-Ecuador
Miércoles
Inglaterra-Congo
Bélgica-Senegal
Estados Unidos-Bosnia Herzegovina
Jueves
España-Austria
Portugal-Croacia
Suiza-Argelia
Viernes
Australia-Egipto
Argentina-Cabo Verde
Colombia-Ghana
Fotos: FIFA.