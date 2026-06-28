La Libertad Avanza cerró la puerta a una eventual candidatura de Petrecca a la Gobernación bonaerense

El senador provincial Pablo Petrecca comenzó una recorrida por distintos distritos del interior bonaerense con el objetivo de fortalecer su perfil político y posicionarse de cara al futuro. Y si bien no lo hizo público, el objetivo de esas recorridas es la de instalarse por una eventual candidatura a gobernador bonaerense. Sin embargo, su posible postulación ya encontró resistencia dentro de La Libertad Avanza.

Desde el oficialismo nacional dejaron trascender un fuerte rechazo a la posibilidad de que Petrecca sea parte de un armado conjunto para competir por la provincia. Según detalla el sitio Letra P, el principal argumento que esgrimen es su decisión de no integrar la boleta libertaria en las elecciones de 2025, luego de que no se le garantizara el primer lugar como candidato a senador.

Ante ese escenario, Petrecca optó por competir dentro del espacio Somos y logró acceder a una banca en el Senado bonaerense. Esa decisión, según señalan desde sectores cercanos a la conducción libertaria, dejó heridas abiertas y complicó cualquier posibilidad de acercamiento.

"El PRO mide cinco puntos en la provincia y es natural que hagan cosas como estas. Lo que llama la atención es que además lo hagan con Petrecca. ¿Se supone que vayamos a buscar al tipo que rompió los acuerdos en 2025? No va a pasar", señalaron desde la mesa chica de la Secretaría General de la Presidencia, según publicó Letra P.

La discusión se da en un contexto de reconfiguración de la oposición bonaerense, donde el PRO atraviesa una etapa de pérdida de peso electoral y La Libertad Avanza busca consolidar una estructura propia para enfrentar al peronismo, que gobierna la provincia desde hace varios años.

Distintas mediciones y análisis electorales recientes reflejan un retroceso del espacio amarillo en territorio bonaerense, aunque desde el oficialismo nacional reconocen que ese caudal de votos puede ser determinante: una alianza entre ambos sectores podría ampliar las chances opositoras, mientras que una división del electorado favorece al oficialismo provincial.

La elección legislativa bonaerense de 2025 es uno de los antecedentes que alimenta la discusión interna. En aquella contienda, la falta de acuerdos entre sectores de la derecha y errores de estrategia de campaña fueron señalados por dirigentes nacionales como factores que contribuyeron a una derrota contundente frente al peronismo. Fuerza Patria alcanzó cerca del 48% de los votos, mientras que La Libertad Avanza obtuvo alrededor del 33%.

En ese escenario, desde el entorno libertario también cuestionaron la posibilidad de que Mauricio Macri impulse a Petrecca como candidato. "Si Macri está pensando en posicionar a un senador que no conoce nadie, nosotros podríamos ir con Carlos Curestis", lanzaron desde las filas oficiales.

La comparación apunta a dos dirigentes con representación legislativa pero bajo nivel de conocimiento masivo: Petrecca, referente PRO de la Cuarta Sección Electoral, y Curestis, senador por la Tercera Sección, una de las zonas con mayor peso electoral de la provincia.