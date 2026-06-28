Vuelco en la Ruta 5: seis personas resultaron heridas tras un impactante accidente cerca de Nueve de Julio

Un grave siniestro vial se registró este domingo sobre la Ruta Nacional N° 5, a la altura del kilómetro 264, cuando un automóvil perdió el control, despistó de la calzada y terminó volcando en la zona de la cuneta. Al momento del hecho, el vehículo circulaba con seis ocupantes a bordo, todos integrantes de familias residentes de la localidad de Nueve de Julio.

De acuerdo con las primeras informaciones oficiales, el conductor perdió el control del rodado debido a una presunta rotura en el tren delantero del automóvil, lo que desencadenó el violento vuelco a un costado de la traza vial. A pesar de la gravedad del impacto y del estado en el que quedó el rodado, fuentes médicas confirmaron que todas las personas que viajaban en el vehículo sufrieron únicamente lesiones leves.

Inmediatamente después del accidente, personal de emergencias se hizo presente en el lugar para asistir a las víctimas, quienes fueron trasladadas de urgencia al Hospital Interzonal Julio de Vedia para recibir la atención correspondiente y ser sometidas a una evaluación médica exhaustiva.

En el sector del siniestro desplegaron un intenso operativo los efectivos de la Policía Vial y de la Policía Comunal, junto con los peritos correspondientes, encargados de determinar las circunstancias exactas del hecho. Debido a estas tareas y a la presencia de las unidades de rescate, el tránsito en ese tramo de la ruta permanece asistido por el personal de seguridad, por lo que las autoridades solicitaron a los conductores circular con máxima precaución, reducir la velocidad y acatar las indicaciones del personal apostado en el lugar.

Fuente cadenanueve