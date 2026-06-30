Este miércoles cambia el Estacionamiento Medido: El municipio apunta a una mayor recaudación

El Municipio de Junín avanzará con una modificación en el esquema del Estacionamiento Medido que cambiará la forma en la que los vecinos acceden a los 15 minutos gratuitos de cortesía. A partir del nuevo mecanismo, el tiempo sin costo dejará de aplicarse de manera automática y será necesario registrarlo mediante la aplicación móvil “Es Fácil”.

La modificación apunta a darle mayor trazabilidad al sistema de fiscalización y, al mismo tiempo, permitirá un control más estricto sobre los vehículos que ocupan espacios medidos en el área céntrica. Desde el Ejecutivo municipal sostienen que el cambio busca reducir situaciones de incumplimiento y ordenar el funcionamiento del estacionamiento.

Sin embargo, la nueva modalidad también tendrá un impacto directo en la recaudación municipal. Al eliminarse el período de gracia automático, aquellos conductores que se bajen del vehículo y no activen el estacionamiento desde la aplicación quedarán expuestos a una infracción, incluso si la detención fue por pocos minutos.

Hasta ahora, los 15 minutos gratuitos funcionaban como una ventana de tiempo en la que el usuario podía detenerse, realizar una compra o trámite breve y retirarse sin necesidad de utilizar la plataforma digital. Con el nuevo esquema, esa posibilidad quedará condicionada a la activación inmediata del beneficio.

La medida llega mientras el Concejo Deliberante analiza distintas modificaciones vinculadas al sistema de estacionamiento en la ciudad. En este contexto, el cambio implementado por Grupo Junín redefine la relación entre los usuarios, los inspectores y la herramienta tecnológica utilizada para fiscalizar.

Desde la mirada oficial, la reforma permitirá contar con un registro más preciso del uso del espacio público y evitar errores en los controles. No obstante, para los usuarios implica una nueva obligación: utilizar la aplicación cada vez que quieran acceder al beneficio gratuito.