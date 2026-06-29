La Mutual Mercantil inaugura nueva sede céntrica y lanza "Integra", una propuesta de servicios accesibles para Junín

La Mutual Mercantil inaugurará en los primeros días de julio su nueva sede administrativa y comercial en calle Saavedra 66, donde además presentará "Integra", una nueva propuesta de servicios destinada a ampliar la cobertura y los beneficios para los vecinos de Junín.

Así lo confirmó el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Federico Melo, quien destacó que el nuevo espacio concentrará la administración de los servicios que actualmente presta la mutual y será el punto de partida de esta nueva etapa institucional.

"En los primeros días de julio vamos a abrir las puertas de la nueva sede administrativa y comercial. Es importante para nosotros seguir sumando patrimonio y afianzar nuestro camino", señaló en declaraciones a Grupo La Verdad.

Según explicó, Integra buscará ofrecer planes de servicios accesibles, con una propuesta orientada a brindar cobertura en salud, asistencia social, turismo, educación y otros beneficios.

"No solamente se trata de planes de servicios, sino de generar inclusión, acompañamiento y mejores oportunidades para las familias de Junín. Entendemos que muchos vecinos no cuentan con una cobertura de salud ni de servicios sociales y buscamos que, a un precio muy accesible, puedan ser parte de esta comunidad", sostuvo.

Melo indicó que la nueva marca se apoyará en la estructura que ya posee la Mutual Mercantil, que incluye farmacias, complejos recreativos, cabañas, jardín maternal, colonias para adultos mayores y servicios de sepelio, entre otras prestaciones.

Asimismo, remarcó que la propuesta también estará dirigida a personas que ya cuentan con obra social, pero que deseen complementar esa cobertura con acceso a consultorios y otros servicios.

Finalmente, el dirigente señaló que desde el Sindicato de Empleados de Comercio consideran que la mutual "tiene un gran potencial" para desarrollar nuevos programas acordes a las necesidades de la comunidad y adelantó que durante la inauguración de la sede se brindarán más detalles sobre los distintos planes que ofrecerá Integra.