Bomberos controlaron y extinguieron un incendio en la Lestar Química

Un incendio de proporciones controladas movilizó este lunes por la tarde a los servicios de emergencia de la ciudad, tras registrarse un foco ígneo en las instalaciones de una planta industrial ubicada a la vera de la Ruta Nacional N° 7.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:40 en el predio que la empresa Lestar Química posee en la intersección de la mencionada ruta y la calle Gaucho Argentino. Al lugar acudieron de inmediato los Bomberos de Junín tras ser alertados por un principio de incendio en la parte trasera del galpón N° 2.

Según informaron fuentes oficiales, el fuego se originó en un filtro de mangas que contenía estearato de aluminio (un compuesto utilizado habitualmente como aditivo y lubricante industrial).

Para combatir las llamas se desplegaron dos dotaciones de Bomberos, las cuales trabajaron en conjunto y de manera coordinada con la brigada de emergencia de la propia firma y el personal de la Policía Ecológica.

Tras una rápida intervención, el incendio fue inicialmente controlado, procediéndose luego a realizar minuciosas tareas de enfriamiento sobre los puntos calientes que persistían en el interior del galpón para evitar cualquier tipo de reactivación.

Finalmente, el foco fue extinguido por completo. Desde el cuartel central informaron que no se registraron personas heridas ni afectadas por el humo. Una vez terminado el trabajo de campo, las dotaciones regresaron a la base, quedando en el lugar el personal de la Policía Ecológica a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.