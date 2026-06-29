Ola de aire polar en Junín: se esperan heladas y temperaturas bajo cero durante toda la semana

El cambio de tiempo finalmente se consolidó en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque el frente frío cruzó la región con un impacto menor al que anticipaban los primeros modelos meteorológicos.

Durante la madrugada de este domingo 28 de junio, la rotación del viento hacia el sector sur generó un marcado descenso de la temperatura, pero las lluvias intensas quedaron acotadas al extremo norte de la provincia de Buenos Aires, afectando principalmente a localidades como San Nicolás, San Pedro y Zárate que dejaron acumulados inferiores a los 2 milímetros. En la Capital Federal y el conurbano, en cambio, solo se registraron chaparrones muy aislados.

Sin embargo, el paso de este frente abrió la puerta a una masa de aire de origen polar que cambiará drásticamente las condiciones meteorolóicas de los próximos días. A medida que la inestabilidad se desplace hacia el norte del país, el cielo comenzará a despejarse de forma paulatina. Esta falta de nubosidad durante las noches acelerará el enfriamiento radiativo del suelo, lo que potenciará el descenso térmico durante las madrugadas y dará inicio a una seguidilla de jornadas con características plenamente invernales.

Qué pasará en Junín

En Junín una intensa ola de aire polar provocará un marcado descenso de la temperatura esta semana, con registros mínimos que rozarán los valores bajo cero. El ingreso de un frente frío consolidará jornadas típicamente invernales en toda la región.

Las marcas térmicas oscilarán entre máximas de apenas 9°C y mínimas que se desplomarán hasta los -1°C durante la madrugada del jueves y el viernes, acompañadas de fuertes ráfagas de viento del sector sureste que aumentarán la sensación de frío.

Según los datos reportados por portales climáticos se prevé que las condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado dominen la semana, lo que favorecerá la formación de intensas heladas matinales en las zonas suburbanas y rurales del partido. Ante este panorama de frío extremo, las autoridades recomiendan extremar los cuidados en la calefacción de los hogares y abrigarse adecuadamente para evitar enfermedades respiratorias.

Heladas generales y tardes frías para arrancar la semana

Tanto el lunes 29 como el martes 30 de junio estarán marcados por condiciones de invierno estricto en toda la región. Las mañanas exigirán el uso de abrigo pesado debido al despliegue de temperaturas muy bajas.

En diversos sectores del conurbano bonaerense, especialmente en las zonas suburbanas alejadas del asfalto y de las grandes edificaciones, los termómetros van a quebrar la barrera de los 0 °C, un panorama que resultará propicio para la formación de heladas frecuentes. Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires las marcas mínimas se ubicarán de forma persistente por debajo de los 5 °C.

A pesar de que durante la tarde predominará el sol con apenas algunos intervalos nubosos, el ambiente seco y la persistencia del viento sur impedirán que las temperaturas máximas superen los 14 °C en el AMBA. La buena noticia para quienes deben circular por la vía pública es que la humedad se mantendrá baja y no se prevén precipitaciones para la primera mitad de la semana.

Miércoles: el ingreso del refuerzo de aire polar

A mitad de semana, el descenso térmico sufrirá una nueva intensificación. Durante la jornada del miércoles 1 de julio, se producirá el ingreso de un segundo pulso de aire polar que reforzará la masa fría instalada sobre el centro de la Argentina. Este fenómeno convertirá al miércoles en un día de transición, caracterizado por un incremento temporal de la nubosidad y el desarrollo de ráfagas moderadas del sector sur.

La entrada de este aire polar comenzará a percibirse con mayor fuerza hacia el final de la tarde, pero su verdadero impacto en los termómetros se consolidará entre la noche del miércoles y las primeras horas de la mañana siguiente, preparando el terreno para el pico de frío de toda la semana.

Si las proyecciones de los modelos de previsión numérica actuales se mantienen estables, el jueves 2 de julio reunirá todas las condiciones meteorológicas para coronarse como la jornada más gélida del período en curso. La combinación de un cielo completamente despejado, viento calmo y una masa de aire polar consolidada dará lugar a marcas extremas en el AMBA

Asimismo, la tarde del jueves ofrecerá muy poco alivio térmico: bajo un cielo con nubosidad variable, la temperatura máxima apenas lograría alcanzar los 10 °C o 11 °C en los momentos de mayor radiación solar, manteniendo un ambiente riguroso desde el amanecer hasta la noche.

Cómo arrancará la primera semana de julio

Los mapas de tendencia a mediano plazo muestran escasos indicios de una rotación del viento que permita una recuperación significativa de las marcas térmicas. Tras el ingreso del refuerzo polar del miércoles, las condiciones de frío extremo van a continuar dominando el panorama de la provincia de Buenos Aires y también en el AMBA durante los primeros días de julio.

El aire seco mantendrá el cielo mayormente despejado y alejará de forma definitiva la probabilidad de lluvias importantes, configurando un inicio de mes frío pero soleado en la región rioplatense.estabilidad atmosférica reinante. La persistencia de este sistema de alta presión garantizará mañanas con temperaturas al límite de la congelación y tardes frescas. El dato favorable dentro de este marco de bajas temperaturas es la

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