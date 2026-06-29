Petrecca respaldó a Santilli: “Vas a hacer una gran tarea”

El senador provincial del PRO y actual intendente de Junín con pedido de licencia, Pablo Petrecca, expresó su respaldo a Diego Santilli luego de que asumiera un nuevo desafío dentro del Gobierno nacional.

A través de sus redes sociales, Petrecca felicitó al dirigente del PRO y destacó su trayectoria política. “Felicitaciones, Diego Santilli, por este nuevo desafío”, publicó el legislador bonaerense.

En ese sentido, el ex jefe comunal de Junín remarcó la confianza que tiene en la tarea que llevará adelante Santilli. “Conozco tu compromiso y tu capacidad de trabajo. Estoy seguro de que vas a hacer una gran tarea”, señaló.

El mensaje de Petrecca se enmarca dentro del acompañamiento de distintos referentes del PRO a Santilli, quien asumió com jefe de gabinete en reemplazo de Manuel Adorni.