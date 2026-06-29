Este martes hay paro docente en reclamo de mejores salarios y contra la violencia en las escuelas

Los gremios docentes bonaerenses AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA convocaron a un paro provincial para este martes 30 de junio, en el marco de un conflicto por reclamos salariales y condiciones laborales en el sistema educativo.

La medida – que no incluye a los docentes privados de SADOP- se inscribe en el pedido de reapertura urgente de las paritarias docentes – luego de negociaciones infructíferas- y en la exigencia de una actualización salarial que permita recomponer el poder adquisitivo frente al avance de la inflación y el aumento del costo de vida.

En paralelo, los gremios vienen advirtiendo por un incremento de hechos de violencia en establecimientos educativos, con episodios de agresiones de alumnos y también de familiares hacia docentes. Según señalan, esta situación suma tensión al clima escolar y se agrega a los reclamos ya existentes por condiciones laborales y salariales.

