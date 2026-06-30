La paridad como norma

El comienzo de los 16avos de final de la Copa del Mundo tuvo definiciones ajustadas, en el descuento en los penales, que marcaron la paridad de las dos primeras jornadas en las que se jugaron cuatro encuentros y dejaron la clasificaciones de dos sudamericanos: Brasil y Paraguay.

La fase de 16avos había arrancado el domingo con la victoria en el segundo minuto de descuento de Canadá sobre Sudáfrica y este lunes continuó con otros tres encuentros.

En el primer turno, Brasil tuvo que persistir en su búsqueda ante un ordenado Japón que, sobre todo en el primer tiempo, le presentó batalla agrupándose fuera del área propia pero también sumando pases y generando ciertas situaciones en el arco contrario. Así, a los 29 se puso en ventaja tras un corte en el círculo central de Sano que terminó con un remate suyo luego de conducir hasta la medialuna. Sin embargo, con el paso de los minutos Brasil fue el Brasil histórico en cuanto a avasallar a su rival y tantos de Casemiro y Martinelli, el último en el minuto 95, lo dio vuelta y ahora espera por el ganador de Noruega y Costa de Marfil.

En el segundo turno, los paraguayos dieron la nota y dejaron afuera a los alemanes en un duelo que tuvo como protagonistas casi excluyentes del ataque a los europeos; aunque el conjunto de Alfaro logró ponerse en ventaja al cierre del primer tiempo con una de las pocas jugadas en las que pudo pisar el área de enfrente. Galarza quedó sin marca a la salida de un tiro de esquina, por derecha, envió el centro al corazón del área y Enciso entró firme para conectar de cabeza. Si hasta ahí el equipo de Nagelsmann había sido el claro dominador, la desventaja aumentó esa postura y Alemania primero logró empatar a los 54 minutos con un cabezazo de Havertz y luego hizo figura a Gil mientras Paraguay soportaba los embates. La cosa se resolvió en los penales y allí otra vez el arquero de San Lorenzo sacó la cara para atajar tres penales y darle el pase a octavos donde se medirá frente al triunfador de Francia o Suecia.

En última instancia, Marruecos y Países Bajos protagonizaron un entretenido partido que se destrabó recién en los penales. Los neerlandeses habían arrancado mejor pero los marroquíes mostraron por qué llegaron al mundial como una selección respetable y se hicieron dueño de la pelota para arrinconar al rival. Sin embargo, en una escapada Gakpo puso el uno a cero cuando faltaban 18 para el cierre. Los africanos profundizaron la búsqueda del empate y el central, Issa, lo consiguió en el minuto 91 cuando se había ido a jugar de “nueve” con un cabezazo. En el alargue el protagonista volvió a ser el elenco de Ouahbi que intentó por todos los medios el triunfo pero fueron a los penales y en una definición repleta de errores, Saibari terminó anotando el 3 a 2 final con el que pasó a la siguiente instancia. Ahora su rival será Canadá.

Cómo sigue

Martes

14 horas: Costa de Marfil-Noruega

18 horas: Francia-Suecia

22 horas: México-Ecuador

Miércoles

Inglaterra-Congo

Bélgica-Senegal

Estados Unidos-Bosnia Herzegovina

Jueves

España-Austria

Portugal-Croacia

Suiza-Argelia

Viernes

Australia-Egipto

Argentina-Cabo Verde

Colombia-Ghana