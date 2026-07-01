El municipio de Villegas gestiona radares de controles de velocidad y luces en el cruce de las rutas 33, 188 y 226

El Municipio de General Villegas formalizó la adopción de medidas tecnológicas para regular el tránsito en su nodo vial más complejo. Ante el crecimiento sostenido del flujo vehicular, la administración local resolvió intervenir con recursos propios mediante la contratación de una firma especializada que implementará un sistema automatizado de radares de velocidad y control de luces en la intersección de las rutas nacionales 33, 188 y la ruta provincial 226.

La iniciativa, coordinada desde la intendencia, busca dar una respuesta a las familias que residen en las inmediaciones del barrio El Cruce. Este punto geográfico constituye un corredor productivo estratégico a nivel nacional, donde confluyen diariamente miles de vehículos particulares y unidades de transporte de cargas pesadas en dirección hacia los principales puertos exportadores del país, lo que generaba un escenario de alto riesgo vial.

A través de esta inversión en seguridad ciudadana, la comuna apuesta a forzar la reducción de la velocidad comercial en los accesos clave al partido y garantizar el cumplimiento estricto de las normativas de circulación vigentes.