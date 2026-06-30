Docentes de Junín se reunieron en asamblea y visibilizaron sus reclamos en la vía pública

La seccional local del sindicato docente SUTEBA Junín fue el escenario de una intensa jornada de debate y organización sectorial en coincidencia con la medida de fuerza dispuesta a nivel provincial por el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Dirigentes de la conducción local y delegados de base se concentraron en la sede gremial con el objetivo de analizar el escenario actual de la educación bonaerense, poner en común las problemáticas cotidianas de las escuelas de la región y planificar líneas de acción conjunta.

Durante el encuentro, los trabajadores compartieron un espacio de debate horizontal donde evaluaron el impacto de la crisis económica en sus salarios y las condiciones edilicias y pedagógicas de los establecimientos educativos del distrito. Tras una profunda deliberación que incluyó la elaboración de propuestas colectivas, los presentes se trasladaron a la vereda del sindicato para llevar adelante una acción de visibilización pública orientada a sensibilizar a los vecinos de la ciudad sobre la urgencia de sus reclamos.

La agenda de demandas que motivó la jornada hace eje prioritario en el cese inmediato de las situaciones de violencia que se registran dentro de las instituciones escolares y en el pedido urgente de una convocatoria a paritarias estatales para discutir un aumento salarial acorde al costo de vida. Asimismo, la organización sindical manifestó su firme rechazo a la sobrecarga laboral que afecta la salud de los educadores, al desfinanciamiento presupuestario que sufre la educación técnica en el territorio bonaerense y a cualquier intento de reforma del sistema previsional vigente.

Finalmente, el colectivo docente local exigió la regularización total y el normal funcionamiento de las prestaciones de la obra social IOMA, un derecho clave para garantizar la cobertura de salud de las familias trabajadoras del sector educativo. Desde la conducción de SUTEBA Junín reafirmaron el compromiso de sostener la permanencia en las calles y continuar articulando medidas de fuerza en defensa irrestricta de la escuela pública y de los derechos de la totalidad de los trabajadores de la educación.