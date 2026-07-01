La Sociedad Rural de Junín vuelve a poner bajo la lupa la Tasa Vial y pide conocer el destino de los recursos

La Sociedad Rural de Junín, presidida por Hernán Guibelalde, puso nuevamente en agenda la discusión por la Tasa de Red Vial y el destino de los fondos que aportan los productores del distrito. La entidad anunció el inicio de un relevamiento técnico sobre los caminos rurales con el objetivo de contar con información precisa sobre el estado de la infraestructura y el uso de los recursos municipales.

La iniciativa forma parte de un “Plan de Profesionalización y Modernización del Gremialismo” impulsado por la institución, que busca transformar los reclamos del sector en propuestas sustentadas en análisis técnicos y económicos.

En ese marco, la Sociedad Rural comenzó a trabajar junto al agrimensor Nelson Maggi, especialista con trayectoria en la Dirección de Vialidad bonaerense, para evaluar la situación actual de la red vial rural de Junín y elaborar propuestas de mejora.

Uno de los principales ejes del trabajo estará puesto en la Tasa de Red Vial, un punto que históricamente generó diferencias entre el sector agropecuario y el Municipio. Desde la entidad rural pretenden relevar “datos precisos sobre recaudación, recursos y ejecución” para determinar con claridad cómo funciona actualmente el sistema y cuál es el destino de los fondos aportados por los productores.

La discusión por la tasa vial en Junín estuvo atravesada en los últimos años por los cuestionamientos del sector rural respecto al porcentaje de los recursos recaudados que finalmente se destinan a la reparación y mantenimiento de los caminos rurales. En reiteradas oportunidades, productores y dirigentes reclamaron mayor transparencia y una relación directa entre lo que se recauda y las obras realizadas. Finalmente el municipio ante los reiterados reclamos, decidió tercierizar el servicio.

Con este nuevo relevamiento, la Sociedad Rural busca aportar información técnica para el debate y plantear alternativas que permitan mejorar la transitabilidad de los caminos rurales, una problemática clave para la producción agropecuaria del distrito.

“Queremos aportar total claridad sobre cómo funciona el sistema actual y en qué se utilizan los recursos de los productores”, señalaron desde la entidad, que remarcó que el objetivo es fortalecer la representación del sector con herramientas técnicas, análisis económicos y nuevas tecnologías.