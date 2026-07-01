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El Consejo Escolar de Junín recibió 25 calefactores enviados por el Gobierno provincial

Fueron gestionados por el organismo presidido por Rosana Morando ante la Dirección Provincial de Consejos Escolares.

Por Redacción

Miércoles, 01 de julio de 2026 a las 11:14

El Consejo Escolar de Junín informó que recibió 25 calefactores enviados por la Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, destinados a fortalecer las condiciones de calefacción en establecimientos educativos del distrito.

Estos equipos fueron gestionados por el Consejo Escolar ante la Dirección Provincial de Consejos Escolares a principios del presente ciclo lectivo, en el marco de distintas reuniones de trabajo mantenidas con las autoridades provinciales, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades relevadas en las escuelas del distrito.

Estos calefactores serán destinados a reemplazar equipos que ya cumplieron su vida útil o presentan inconvenientes de funcionamiento, priorizando aquellos establecimientos donde el recambio resulta necesario para garantizar espacios más seguros y confortables para estudiantes, docentes y auxiliares, especialmente durante este invierno”.

Respuesta concreta a las gestiones realizadas

Desde el Consejo Escolar destacaron que esta entrega representa una respuesta concreta a las gestiones realizadas y una muestra del compromiso del gobernador Axel Kicillof y de la Dirección General de Cultura y Educación con la educación pública. En un contexto complejo, donde las restricciones presupuestarias nacionales impactan sobre las provincias y estas acciones reflejan la decisión del Gobierno de Axel Kicillof de continuar acompañando a las comunidades educativas, escuchando las demandas de las escuelas y brindando respuestas concretas para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en cada establecimiento del distrito.

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