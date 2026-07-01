El Consejo Escolar de Junín recibió 25 calefactores enviados por el Gobierno provincial

El Consejo Escolar de Junín informó que recibió 25 calefactores enviados por la Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, destinados a fortalecer las condiciones de calefacción en establecimientos educativos del distrito.

Estos equipos fueron gestionados por el Consejo Escolar ante la Dirección Provincial de Consejos Escolares a principios del presente ciclo lectivo, en el marco de distintas reuniones de trabajo mantenidas con las autoridades provinciales, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades relevadas en las escuelas del distrito.

Estos calefactores serán destinados a reemplazar equipos que ya cumplieron su vida útil o presentan inconvenientes de funcionamiento, priorizando aquellos establecimientos donde el recambio resulta necesario para garantizar espacios más seguros y confortables para estudiantes, docentes y auxiliares, especialmente durante este invierno”.

Respuesta concreta a las gestiones realizadas

Desde el Consejo Escolar destacaron que esta entrega representa una respuesta concreta a las gestiones realizadas y una muestra del compromiso del gobernador Axel Kicillof y de la Dirección General de Cultura y Educación con la educación pública. En un contexto complejo, donde las restricciones presupuestarias nacionales impactan sobre las provincias y estas acciones reflejan la decisión del Gobierno de Axel Kicillof de continuar acompañando a las comunidades educativas, escuchando las demandas de las escuelas y brindando respuestas concretas para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en cada establecimiento del distrito.