Estacionamiento medido: Se terminó la tolerancia de los 15 minutos y advierten que habrá multas para cualquier auto que no tenga la app activada

A partir de este miércoles, el sistema de estacionamiento medido implementará un cambio drástico y estricto en la fiscalización de las calles. El beneficio de los 15 minutos de tolerancia sin costo seguirá vigente, pero con una modificación letal para los distraídos: deja de aplicarse de forma automática. Desde las primeras horas de este miércoles, cualquier auto que se encuentre estacionado sin la aplicación activada será multado en el acto por los controladores, sin importar el tiempo que lleve detenido.

La advertencia de Grupo Junín es clara: se termina la tolerancia pasiva. Los inspectores de calle recorrerán la zona y labrarán infracciones directas a todo vehículo que no registre actividad en el sistema. Ya no correrán las excusas de bajarse "solo por unos segundos" o "a realizar un trámite rápido"; si el conductor desciende del auto y no inicia el estacionamiento desde su teléfono, quedará expuesto a una sanción económica inmediata.

Para mantener la gratuidad de esos primeros 15 minutos, el usuario tendrá la obligación de activar el cronómetro digital de la plataforma apenas estacione. Si regresa al vehículo antes de cumplirse ese plazo y finaliza la sesión, el tiempo transcurrido habrá sido gratuito y libre de multas. En caso de quedarse más tiempo, el sistema comenzará a cobrar la tarifa regular de manera automática a partir del minuto 16, descontando el saldo correspondiente.

De forma simultánea, este miércoles entra en vigencia una migración tecnológica obligatoria que divide a los usuarios según el sistema operativo de sus teléfonos. Quienes utilicen dispositivos Android deberán descargar y usar desde mañana una nueva aplicación denominada “SEM” para poder registrar el estacionamiento y evitar las multas. Por su parte, los usuarios de iOS (iPhone) continuarán operando sin cambios a través de la aplicación tradicional “Es Fácil”.