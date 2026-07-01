El conductor de una camioneta falleció tras un violento choque en la Ruta 5

Un trágico siniestro vial se registró en la jurisdicción de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, precisamente en la bajada del puente que conecta las rutas nacionales 5 y 226. Por causas que son materia de investigación judicial, una camioneta Volkswagen Amarok y un camión Mercedes-Benz, procedente de la localidad de Hinojo, partido de Olavarría, colisionaron de manera violenta.

A raíz de la violencia del choque, el conductor del vehículo menor quedó atrapado dentro del habitáculo destruido.

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Pehuajó trabajó en el rescate del hombre, quien luego fue trasladado de urgencia por el servicio de emergencias hacia el Hospital Juan Carlos Aramburu. A pesar del esfuerzo de los profesionales médicos, el paciente falleció a las pocas horas debido a la gravedad de las heridas sufridas. El chofer del camión resultó completamente ileso.

En el lugar del hecho se desplegó un importante operativo que incluyó a la Policía de Seguridad Vial, la Policía Comunal y el Comando de Prevención Rural. Los efectivos coordinaron las interrupciones y desvíos del tránsito, el cual se vio afectado durante varias horas mientras los peritos forenses realizaban las tareas correspondientes para determinar la mecánica definitiva del accidente.