La Provincia finalizará viviendas que Nación paralizó en Bahía Blanca

Durante la visita del Kicillof a Bahía Blanca, donde se entregaron 44 viviendas y 526 escrituras, se firmó un convenio entre el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano que conduce Silvina Batakis, y el intendente Federico Susbielles para finalizar 36 casas paralizadas por el Gobierno nacional.

Mediante la aplicación del Programa Completar se terminarán 36 unidades funcionales del barrio Luz y Fuerza que habían quedado desfinanciadas por el Gobierno nacional. Con esta intervención provincial también se concluirán las obras complementarias necesarias para la puesta en funcionamiento del proyecto.

El emprendimiento original contemplaba la construcción de 162 viviendas, de las cuales 52 ya fueron entregadas, 72 no llegaron a iniciarse y las 36 restantes quedaron frenadas y son las que se terminarán con fondos provinciales.

El Programa Completar del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano es una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que busca fortalecer las políticas habitacionales y brindar una respuesta concreta a las miles de familias bonaerenses afectadas por la paralización y el desfinanciamiento, por parte del Gobierno nacional, de proyectos de urbanización en todo el territorio provincial.

Con la aplicación de este Programa se finalizan en una primera etapa, cerca de mil de las viviendas que fueron abandonadas o interrumpidas por la administración nacional en los partidos bonaerenses. El plan está enfocado en obras que ya tienen un avance significativo pero que quedaron detenidas por falta de financiamiento.