Junín una de las ciudades que registraron temperaturas debajo de los 0°C

Una fuerte ola de frío polar afecta a la provincia de Buenos Aires, con nevadas ya registradas en el sistema serrano del sur y un marcado descenso de las temperaturas que se extenderá al menos hasta el viernes.



Según reportes locales y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ya se registraron nevadas en Sierra de la Ventana, Tornquist y Villa Ventana, donde vecinos compartieron imágenes de paisajes cubiertos de blanco.



Se espera que Balcarce sea una de las primeras localidades del interior en recibir nieve durante este jueves.



El SMN emitió alerta amarilla por frío extremo para la provincia de Buenos Aires (incluida la Ciudad Autónoma).



Las temperaturas mínimas pronosticadas oscilan entre -2 °C y 3 °C en el interior bonaerense, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y La Plata se esperan mínimas cercanas a 1 °C y 3 °C, con máximas que apenas alcanzarán entre 11 °C y 13 °C.



Las zonas más afectadas por la posibilidad de nieve o aguanieve son el sudeste de la provincia, sectores de la costa atlántica y el sistema serrano.



En el resto del territorio bonaerense predominará el cielo nublado o parcialmente nublado, con heladas generalizadas y sensaciones térmicas aún más bajas por el viento del sur.



Los meteorólogos coinciden en que esta semana será una de las más frías del año en la región pampeana, y habrá una leve mejora de las temperaturas recién a partir del fin de semana.



Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante el riesgo de enfermedades respiratorias, heladas en rutas y posibles interrupciones del servicio eléctrico por ráfagas de viento.

Las 10 ciudades más frías del país a las 9:00

Maquinchao (Río Negro): -13°C y humedad del 100% Esquel (Chubut): -8,4°C y humedad del 86% El Bolsón (Río Negro): -8°C y humedad del 91% Neuquén (capital): -7,8°C y humedad del 100% Uspallata (Mendoza): -7,2°C y humedad del 80% Perito Moreno (Santa Cruz): -7°C y humedad del 97% Puerto Madryn (Chubut): -6,9°C y humedad del 89% Cipolletti (Río Negro): -6,8°C y humedad del 87% Victorica (La Pampa): -6,1°C y humedad del 92% Trelew (Chubut): -5,6°C y humedad del 90%

Las temperaturas más bajas del país a las 9:00. (Captura: smn.gob.ar)

Cuáles son las otras ciudades que registraron temperaturas debajo de los 0°C

Además de las localidades que encabezaron el ranking, estas ciudades también amanecieron con temperaturas extremas: