Cuándo cobro Anses: el calendario completo de julio 2026

El organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dispuso un aumento de 2,15% para todos los haberes y asignaciones, en función del índice de inflación de mayo. Además, quienes cobran haberes mínimos reciben un bono extraordinario de 70.000 pesos, lo que modifica los importes totales en varias prestaciones.

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A continuación, se detalla el cronograma de pagos y los montos correspondientes para cada beneficio, según la información publicada oficialmente

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Montos julio 2026:

El haber mínimo se paga en 411.989,32 pesos. Quienes perciben este haber reciben un bono de 70.000 pesos, por lo que el total asciende a 481.989,32 pesos.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Montos julio 2026:

Quienes superan el haber mínimo cobran su importe habitual con el aumento de 2,15%. Reciben un bono proporcional hasta alcanzar los 481.989,32 pesos.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Montos julio 2026:

El monto total es de 358.392,53 pesos (288.392,53 pesos de haber con aumento más 70.000 pesos de bono extraordinario).

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Montos julio 2026:

La AUH se paga en 148.049 pesos por hijo.

La AUH por hijo con discapacidad asciende a 482.062 pesos.

La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos es de 74.033 pesos.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 13 de julio

DNI terminados en 1: 14 de julio

DNI terminados en 2: 15 de julio

DNI terminados en 3: 16 de julio

DNI terminados en 4: 17 de julio

DNI terminados en 5: 20 de julio

DNI terminados en 6: 21 de julio

DNI terminados en 7: 22 de julio

DNI terminados en 8: 23 de julio

DNI terminados en 9: 24 de julio

Montos julio 2026:

El monto total de la AUE es de 148.049 pesos.

El pago mensual en mano es el 80%: 118.380,45 pesos.

El 20% restante se cobra tras acreditar los controles sanitarios.

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio

Montos julio 2026:

Ingreso hasta 1.146.199 pesos: 74.033 pesos

Entre 1.146.199 y 1.681.012 pesos: 49.940 pesos

Entre 1.681.012 y 1.940.783 pesos: 30.206 pesos

Entre 1.940.783 y 6.069.688 pesos: 15.586 pesos

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Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 14 de julio al 11 de agosto

Montos julio 2026:

El valor corresponde al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia, según su régimen.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 13 de julio al 11 de agosto

Montos julio 2026:

Nacimiento: 86.295 pesos

Adopción: 515.930 pesos

Matrimonio: 129.209 pesos

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto

Montos julio 2026:

Se aplican los mismos valores que para asignaciones familiares del resto de los beneficiarios, según situación y tipo de asignación.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio

Montos julio 2026:

El monto depende del salario promedio y los meses aportados, de acuerdo al régimen vigente. No se informaron cifras precisas para este mes.

El cronograma y los importes responden a la última actualización comunicada por Anses, que mantiene la modalidad de pago habitual y la organización según la terminación del DNI. El aumento de julio, basado en la inflación de mayo, se aplica automáticamente sobre todos los haberes y asignaciones, según la normativa y resoluciones oficiales.