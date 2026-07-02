Continúa la fiesta del fútbol

El miércoles mundialistas dejó tres nuevos clasificados a los octavos de final, entre ellos el local, Estados Unidos, que venció a Bosnia Herzegovina por dos a cero, y este jueves habrá otros tres partidos entre los que se destaca Portugal-Croacia, a las 20 horas de nuestro país.

La jornada del miércoles comenzó con sorpresa porque a los siete minutos Cipenga se metió en el área de Inglaterra, por izquierda, y con una definición al primer palo puso el uno a cero para la República Democrática del Congo, diferencia que sostuvo hasta el minuto 75. En esos 15 minutos finales Kane se calzó el traje de Superman y desplegó todo su oficio en su casa, el área grande, para anotar dos goles y darle el pase a octavos a su equipo que se medirá en esa instancia frente a México, en el Azteca.

En el segundo turno también hubo sufrimiento pero a la larga del mismo modo terminó imponiéndose el favorito. Senegal anotó dos goles en 51 minutos, además había superado en el trámite a Bélgica. Sin embargo, Lukaku en el 86 y Tielemans en el 89 (luego de pelearse con su compañero Trossard) sellaron el dos a dos y se fueron al alargue. Los penales estaban cada vez más cerca y en una de las últimas de esos 30 minutos de prórroga Tieleman entró al área, fue derribado y luego de consultarlo en el VAR, el árbitro cobró el penal que el propio belga se encargó de transformar en gol. Tres a dos y pasaje a octavos para medirse frente a Estados Unidos.

Los estadounidenses respondieron a las expectativas generadas y en el último turno derrotaron a Bosnia Herzegovina por dos a cero, en Santa Clara. Balogun, en el cierre del primer tiempo y Tillman, a ocho del final, pusieron las cifras definitivas para el conjunto del argentino Pochettino, que sonriente en la conferencia de prensa, se permitió bromear ante el presentador corrigiéndole la pronunciación de su apellido. Aura.

Jueves

16 horas: España-Austria

20 horas: Portugal-Croacia

Viernes

0 horas: Suiza-Argelia

Nota: Federico Galván.

Foto: Instagram USA.