Tarifas de colectivos: Milei aplicó cambios en la tarifa social y perjudica a las arcas del municipio y la provincia

El gobierno de Javier Milei congeló el subsidio a la tarifa social de colectivos bajo sistema SUBE. A partir de ahora, la compensación del 55% queda fija a la tarifa de referencia al 30 de junio y dejará de actualizarse al valor del boleto vigente.

Eso significa que, cuando las jurisdicciones definan nuevos aumentos, Nación no pondrá más recursos que los que destina al momento para ese beneficio.

La resolucion de la Secretaría de Transporte que se oficializó este miércoles disparó reacciones de rechazo en varios municipios, mientras ya hay provincias que avisan que no se harán cargo de los baches que dejará el subsidio nacional a futuro.

En el sector calculan que, en una próxima actualización del boleto, el peso de la tarifa social podría caer del 55% al 43%, algo que repercutiría muy fuerte en los sectores más vulnerables.

En ese sentido, fuentes del sector consultadas por LPO no dudan que, "para compensar" esa merma de recursos provenientes de Nación, "los próximos aumentos del cuadro tarifario tendrán que contemplar ese aspecto", por lo que el peso recaerá en los usuarios en general.

Eso, o directamente un derrumbe en el tiempo de la gravitación de la tarifa social. En el sector calculan que, en la próxima actualización, podría caer del 55% al 43%, algo que repercutiría muy fuerte en los sectores más vulnerables.

Hay empresarios que ya vaticinan por lo bajo que caerá aún más el índice pasajero-kilómetro, lo que genera un efecto dominó que ya se vio en abril pasado, con la reducción de frecuencias

Actualmente, ese beneficio abarca a jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación por Embarazo, del programa Progresar, personal de casas particulares, monotributistas sociales y veteranos de Malvinas, entre otros.

Por lo pronto, hay empresarios que ya vaticinan por lo bajo que caerá aún más el índice pasajero-kilómetro, lo que genera un efecto dominó que ya se vio en abril pasado, con la reducción de frecuencias por parte de numerosos empresas de colectivos del AMBA y de grandes centros urbanos del interior bonaerense.

Las empresas de colectivos exigen subas del 100% para retomar los servicios

Frente a eso, ya surgen expresiones de rechazo desde los municipios. "No es un cambio técnico, es una decisión política: el Estado Nacional se retira del transporte público del interior del país", dijo en su cuenta de X el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli.

El jefe comunal de la capital pampeana advirtió que, a partir de ahora, cada vez que se actualicen las tarifas, "la diferencia la van a pagar los vecinos o los municipios".

En tanto, un empresario del interior bonaerense dijo a LPO: "La consecuencia para el sistema es que lo no abonado por el usuario de la tarifa social ni el Estado Nacional, será abonado por el resto de los usuarios. Es decir, se aumentará más todo el cuadro tarifario para compensar".

Mientras, ya hay provincias que advierten que no absorberán la diferencia que deje de aportar Nación. "Mendoza no va a poder hacerse cargo de estos subsidios nacionales que otorga Nación", dijo a LVDiez el subsecretario de Transporte de la gestión Cornejo, Luis Borrego.