Pruebas Aprender 2025: Sorprendente salto en Lengua y persistencia del déficit en Matemática

Las pruebas Aprender 2025 donde más de 750 mil chicos que realizaron el examen ingresó al sistema educativo a través de la virtualidad por la pandemia del Covid- 19 (primer grado en 2020 y segundo en 2021), arrojaron un diagnóstico dual para la escuela primaria argentina. Según el comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano, explican que hay un salto de calidad inédito en Lengua frente a un histórico y preocupante estancamiento en Matemática.

Con un incremento de 10,5 puntos porcentuales en Lengua, el 76,9 por ciento de los estudiantes alcanzó los niveles “satisfactorio” y “avanzado” (el estándar esperado), una marca notablemente superior al 66,4 por ciento registrado en la edición de 2023. En la otra cara de la moneda, el porcentaje de alumnos que se hundía por debajo del nivel básico se redujo drásticamente, pasando del 11,9 por ciento al 4,9 por ciento.

En el ámbito educativo cada punto de mejora equivale a unos 7.900 estudiantes que logran desarrollar habilidades de lectoescritura que antes les eran ajenas. Bajo esa lógica, el avance de este año significa que más de 80.000 chicos lograron revertir su situación y alcanzar los objetivos pedagógicos.

La deuda eterna con los números

Sin embargo, el optimismo encuentra un límite rígido al cruzar de página hacia las ciencias exactas, aunque el informe completo de resultados aún se mantiene bajo reserva. Lo único certero es que 5 de cada 10 estudiantes de primaria no alcanzan el nivel esperado.

Se trata de una barrera que la educación argentina parece incapaz de perforar desde hace más de diez años. En 2023, el nivel satisfactorio en Matemática se ubicaba en el 51,4 por ciento, en 2013, cuando el examen se denominaba Operativo Nacional de Evaluación (ONE), la foto era casi idéntica: el 48,3 por ciento de los alumnos quedaba por debajo de los conocimientos mínimos. Las autoridades ya anunciaron que buscarán reforzar esta área mediante un nuevo compromiso federal en el marco del Consejo Federal por la Alfabetización.

Un operativo récord con el foco en la vulnerabilidad

Más allá de los promedios, la prueba —que se aplicó en más de 20 mil escuelas de todo el país— se destacó por un récord de participación, respondió el 95 por ciento de los establecimientos y el 84 por ciento de los alumnos convocados.

El desglose inicial —aunque restan conocerse los datos provincia por provincia— pone foco, según el comunicado oficial de El Ministerio de Capital Humano, en el desempeño de las “escuelas Alfa”, aquellas instituciones prioritarias dentro del Plan Nacional de Alfabetización por registrar mayores desafíos pedagógicos. De acuerdo con el reporte, estas escuelas mejoraron en comprensión de textos y lograron achicar la brecha de desigualdad respecto a los colegios de contextos más favorecidos.

Fuente infocielo