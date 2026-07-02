Exitoso despliegue de la DDI Junín: detuvieron a dos prófugos de la justicia, atraparon a un ladrón y secuestraron droga

La Delegación Departamental de Investigaciones de Junín coordinó una serie de procedimientos clave que resultaron en la detención de cuatro hombres implicados en distintas causas judiciales. A través de tareas de inteligencia criminal y seguimientos encubiertos en la vía pública, los efectivos lograron dar con el paradero de personas que evadían sus condenas y resolvieron delitos contra la propiedad y la salud pública.

El primer operativo tuvo lugar en la intersección de las calles Padre Guio y Coronel Borges, donde los detectives interceptaron a un hombre de 34 años. Sobre el sujeto pesaba una orden de captura emitida por el Juzgado Correccional Número 2 por los delitos de daños y desobediencia. El magistrado interviniente ordenó su alojamiento provisorio en la sede policial hasta que se concrete su cupo en la Unidad Penitenciaria Número 16, donde cumplirá una pena bajo el régimen de semidetención con modalidad nocturna.

En un segundo procedimiento en la esquina de Chile y Bozzetti, las fuerzas de seguridad arrestaron a un hombre de 41 años requerido por el Juzgado de Garantías Número 2. El implicado se encontraba prófugo en una causa por desobediencia, daño y violación de domicilio en concurso real, tramitada en un contexto de violencia de género. La Justicia determinó su inmediato traslado a la misma unidad penal para purgar una condena de 60 días bajo la modalidad de semidetención nocturna.

Por otra parte, la Sub DDI de Lincoln esclareció el hurto de una batería marca Moura perteneciente a una camioneta Ford F100, propiedad de un vecino de 80 años. Tras analizar testimonios e indicios criminalísticos, los investigadores identificaron al autor del hecho y allanaron su vivienda. El operativo permitió recuperar el elemento robado y aprehender a un hombre de 40 años, quien quedó notificado de la causa por hurto bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción Número 8, recuperando la libertad tras los recaudos legales.

Finalmente, una investigación por robo derivó en un sorpresivo hallazgo de estupefacientes en una vivienda sin numerar de la calle El Fomentista, en Junín. Al irrumpir en el domicilio, los agentes policiales encontraron un bulto con 193 gramos de marihuana, lo que motivó la intervención de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes. Las autoridades judiciales ordenaron la aprehensión del morador, un hombre de 36 años, a quien se le inició una causa paralela por infracción a la ley de drogas y se fijó su comparendo a la primera audiencia.