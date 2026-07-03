Se reactiva la paritaria salarial bonaerense

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los gremios docentes y estatales a retomar la discusión paritaria este viernes de manera virtual. Hay expectativa por el posible ofrecimiento que los sindicatos están esperando desde la última reunión.

El encuentro comenzará a las 14.30 con los docentes. Una hora después será el turno de los estales contemplados en la Ley 10.430.

Las citas llegan después de varios días de reclamos por parte de los sindicatos, que incluyeron una huelga en las escuelas.

En la última reunión del 12 de junio no hubo oferta y el Gobierno solo adelantó una suba de las asignaciones familiares del 30% y anunció un plan de desendeudamiento.