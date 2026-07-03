¿Junín no es zona fría?: La ciudad amaneció helada y la temperatura mínima fue de -4 °C

Junín vivió este viernes la jornada más frías del año. La ciudad registró una temperatura mínima de -4 °C, en medio de una intensa ola polar que cubrió de escarcha calles, veredas, techos, vehículos y campos de toda la región.

El Servicio Meteorológico de Junín confirmó que se trató de la madrugada más fría de 2026, al registrar una temperatura mínima de -4,1 °C a las 2 de la mañana. Las bajas temperaturas se hicieron sentir desde las primeras horas del día, obligando a muchos vecinos a retirar el hielo acumulado en los parabrisas antes de salir a trabajar o estudiar.

La postal invernal también se replicó en los sectores rurales, donde los campos amanecieron completamente blancos como consecuencia de la fuerte helada provocada por el ingreso de una masa de aire polar sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires.

¿Junín no es zona fría?

El registro adquiere una relevancia especial en un momento en que el Gobierno nacional busca avanzar con la eliminación del régimen de Zona Fría para Junín y otros 93 municipios bonaerenses.

El proyecto, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y espera su tratamiento en el Senado, propone excluir a numerosas localidades incorporadas al beneficio en 2021. De aprobarse, los usuarios dejarían de recibir el descuento en la tarifa de gas y las facturas podrían aumentar entre un 30% y un 50%.

La iniciativa es impulsada por el presidente Javier Milei como parte de su política de reducción del gasto público. Según estimaciones oficiales, la eliminación del beneficio generaría un ahorro de unos 250.000 millones de pesos para el Estado nacional.

Sin embargo, la propuesta vuelve a generar cuestionamientos en ciudades del interior bonaerense como Junín, donde las temperaturas bajo cero son frecuentes durante el invierno y el consumo de gas resulta indispensable para calefaccionar los hogares.