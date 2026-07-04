Pruebas Aprender 2025: mejoraron los resultados en Lengua y Matemática en la provincia de Buenos Aires respecto de 2023

De acuerdo al Informe Nacional que publicó ayer el gobierno nacional, los estudiantes bonaerenses tuvieron un desempeño por encima del promedio nacional en matemáticas e incrementaron en un 10,2% los resultados en Lengua en las Pruebas Aprender 2025.

Se trata de exámenes que abarcan aprendizajes en Lengua y Matemática; y que se aplicaron en noviembre del año pasado de manera censal a los y las estudiantes de 6to año de la escuela primaria. En su enorme mayoría, quienes realizaron las pruebas son niños y niñas que habían comenzado la primaria en 2020 y cuyos dos primeros años en el nivel estuvieron atravesados por el aislamiento y el distanciamiento y por las medidas de continuidad pedagógica, en el marco de la pandemia por COVID-19. La cobertura de la prueba fue muy alta en la provincia de Buenos Aires: 95,4% de las escuelas primarias y 83,8% de los estudiantes de sexto año.

Hace unos días la Dirección General de Cultura y Educación tuvo acceso al Informe Jurisdiccional; y ayer pudo acceder al Informe Nacional y a las bases de datos de las pruebas, por lo cual está iniciando sus propios análisis.

De acuerdo con los resultados 2025 de las Pruebas Aprender, la provincia de Buenos Aires registró una mejora significativa en los desempeños de Lengua y Matemática respecto de la evaluación realizada en 2023. En Lengua, el 77,4% de las y los estudiantes de sexto año alcanzó un nivel de desempeño avanzado o satisfactorio, lo que representa un incremento de 10,2 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior. En Matemática, ese porcentaje fue del 56,3%, con una mejora de 4,7 puntos porcentuales en comparación con 2023. Los puntajes de la provincia de Buenos Aires quedan por encima del promedio nacional, lo que es destacable dada nuestra contribución por volumen al total nacional, presentando una de las mayores mejoras en el puntaje promedio de Matemática en relación a 2023.

Cabe destacar que la mejora mencionada se produce en su mayor parte entre estudiantes de escuelas de gestión estatal y de menor nivel socioeconómico. En Lengua, el porcentaje de estudiantes de escuelas de gestión estatal que obtuvieron un nivel debajo del básico alcanzaba en 2023 el 14,5%, mientras que en el año 2025 dicho porcentaje descendió a 6,4%. Por otro lado, en Matemática, dicho porcentaje pasó de 29,8% a 24,1%. Se observa que el porcentaje de los estudiantes de menor nivel socioeconómico que obtuvieron resultados por debajo del nivel básico disminuyó a una tercera parte en Lengua (del 19,0% en 2023 al 7,4% en 2025) y en Matemática del 35,5% al 26,8%.

Son niños y niñas que finalizaban un largo período de 6 años de escolaridad Primaria que, como se dijo, comenzó en pandemia. Las mejoras en los puntajes obtenidos en las pruebas obedecen a distintos factores, entre los cuales señalamos la acción del gobierno provincial para apoyar la mejora de los aprendizajes y el trabajo sostenido de las y los docentes a lo largo de toda la escuela primaria con estos estudiantes.

La provincia de Buenos Aires viene transitando un proceso de mejora paulatina en los aprendizajes, tras el impacto que produjo la pandemia en 2020 y 2021, lo que es significativo dada la prioridad política que tiene la educación para el gobierno de la provincia. Esta prioridad se refleja, entre otras cuestiones, en la inversión sostenida para la construcción, ampliación y refacción de escuelas, en el equipamiento de las escuelas (mobiliario, conectividad, materiales didácticos), en el aumento de las plantas docentes, en la implementación de programas con una magnitud inédita orientados primero a la revinculación y luego a la recuperación de aprendizajes a través de la intensificación de la enseñanza durante la pandemia y en los años posteriores, en la distribución de más de 8 millones de libros, y en la implementación de las Pruebas Escolares Bonaerenses desde 2022 (14 millones de pruebas desde entonces), una política de enseñanza bajo el formato de evaluación formativa que pone el foco en la unidad pedagógica y en los años de finalización de cada ciclo.

La relación que pretende establecer el Ministerio de Capital Humano entre el Plan Nacional de Alfabetización y Aprender 2025, según se vio en el adelanto de resultados por medio de un comunicado y un video institucional difundidos el martes 30 de junio, equivoca la población a la que se refiere esta evaluación: estos niños y niñas estaban en 5to grado de primaria cuando se anunció el inicio de aquel Plan Nacional que está enfocado principalmente en los cursos del primer ciclo (1° a 3°) de la Primaria. En el caso de la provincia de Buenos Aires, con certeza podemos afirmar que ninguna acción de este Plan alcanzó al Segundo Ciclo del nivel; es decir, a estos alumnos y alumnas. Por otro lado, como su nombre lo indica, aquel plan no se refiere a Matemática, área que la política nacional recién comenzó a considerar este año y en la que también se constatan mejoras en las pruebas de 2025. Más aún, el propio Informe Nacional de resultados indica explícitamente que “los resultados de esta evaluación ofrecen información valiosa sobre los aprendizajes alcanzados por una cohorte que atravesó condiciones escolares complejas, aunque no permiten aislar ni atribuir causalmente los desempeños observados a ninguno de esos factores en particular”, y menciona de manera mucho más matizada al Plan de Alfabetización.

Más allá de la descripción hecha aquí de los resultados y su variación frente a 2023, es necesario advertir que los resultados de ese año rompieron con la tendencia histórica, con un empeoramiento significativo respecto a 2021 (prueba tomada en contexto de pandemia) y a 2022, que había mostrado una fuerte mejora frente a aquel año; si ampliamos la comparación, podemos decir que en 2025 los resultados vuelven a niveles similares a 2022 y a 2018. Debido a estos vaivenes en los resultados de la serie histórica de las Pruebas Aprender, particularmente en Lengua, no los tomamos como único indicador sino que afirmamos que los resultados 2025 que indican mejoras deben ponerse en relación con otros que señalan lo mismo: la provincia de Buenos Aires registra mejoras leves pero sostenidas en Lengua y en Matemática, que se infieren de las Pruebas Escolares Bonaerenses que la PBA implementa desde 2022 (aunque su objetivo central no es la comparabilidad longitudinal) y también de los resultados de las pruebas TERCE (UNESCO) que reflejaron, para el total nacional, una mejora moderada de los aprendizajes en Lengua y Matemática en 3ro y 6to año entre 2019 y 2023, lo cual es contrario a la tendencia reflejada por las Pruebas Aprender (tomando los años 2018 y 2023). Con esto queremos insistir desde la provincia de Buenos Aires en la necesidad de dotar de mayor transparencia a la construcción y a la difusión de los resultados de las evaluaciones estandarizadas, lo que hemos planteado reiteradamente en las instancias federales formales de discusión sobre política educativa.

Más allá de la mejora paulatina pero sostenida, tenemos que seguir trabajando para lograr que todas y todos las niñas y los niños bonaerenses finalicen el nivel primario con los aprendizajes esperados. Así, trabajamos para fortalecer la enseñanza de Matemática en el segundo ciclo, pues aún es elevado el porcentaje de niños y niñas cuyos resultados en las pruebas se encuentran por debajo del nivel básico. También es necesario fortalecer los aprendizajes de quienes finalizaron la primaria con niveles por debajo del básico, por lo cual en 2026 se implementa el programa de Fortalecimiento del Tramo de Inicio Acompañado (FoTIA) en Secundaria, comenzando con Lengua, con docentes especializados que trabajan para mejorar la comprensión lectora, la escritura y la oralidad de estos y estas estudiantes, de modo que superar los obstáculos que pueden encontrar para incorporar los contenidos propios del nivel.