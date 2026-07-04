La Justicia le prohibió a Manuel Adorni salir del país en la causa por enriquecimiento ilícito

El juez Ariel Lijo firmó la prohibición de salida del país del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. El pedido lo realizó el fiscal Gerardo Pollicita tras fuertes rumores de que Adorni evaluaba trasladarse a Uruguay. Con esta resolución, el acusado funcionario tendrá que pedir autorización cada vez que realice un viaje y, como sucede en otros casos, deberá exhibir los pasajes de regreso y notificar al juzgado cuando haya vuelto a su domicilio.

Como se sabe, Adorni afronta una densa causa por enriquecimiento ilícito y en el celular del contratista Matías Tabar se encontraron llamadas y mensajes de texto que implicaron un intento de manipulación de la investigación. En principio, Pollicita no veía motivos para pedir la prisión o limitaciones en los movimientos del exvocero presidencial. Sin embargo, empezaron a correr rumores de que Adorni cruzaría el Río de la Plata para quedarse un tiempo en Punta del Este o Montevideo. Nadie confirmó esas versiones, pero el fiscal consideró razonable pedirle al juez la prohibición de salida del país. Lijo aceptó este mismo viernes mismo el pedido.

En teoría, el fiscal Pollicita recibiría la semana próxima el informe realizado por contadores del Ministerio Público Fiscal sobre los ingresos y las suntuosas compras y gastos de Adorni. Con ese documento, el fiscal le pedirá al exjefe de Gabinete que explique de dónde sacó el dinero para semejantes inversiones, gastos de sus tarjetas y de las que les pidió a sus subalternos en la Casa Rosada. Se calcula que antes del 17 de julio, cuando empiece la feria judicial, el fiscal le haría el requerimiento a Adorni.

La lista de las propiedades

Desde que se desató el Adornigate, se fueron conociendo una larga lista de propiedades que fue adquiriendo Adorni junto a su esposa Bettina Angeletti. Entre las primeras están dos departamentos, a nombre del matrimonio, ubicados en avenida Asamblea 1132, Parque Chacabuco y en la calle Miró 546/54, del barrio de Caballito.

Esta última se convirtió en la vivienda de la familia Adorni y centro de una larga serie de protestas desde que se conoció su curiosa afición por la adquisición de honerosas propiedades.

Adorni también figura como el poseedor de una vivienda en la Calle 48 Nº 558, entre 6 y 7 de la ciudad La Plata. Según se sabe, allí vive actualmente la madre del exjefe de Gabinete.

Además, está la conocida casa que la familia Adorni-Angeletti tiene en el Country Indio Cuá y que figura como Lote 380. El country está ubicado en Exaltación de la Cruz.

Esta vivienda se convirtió en todo un suceso porque fue la que Adorni adquirió y ordenó remodelar completamente. El encargado fue el contratista Matías Tabar, que declaró que el trabajo realizado, material y mano de obra incluidos, sumó la friolera de 245 mil dólares. El contratista reconoció ante la justicia que Adorni le pagó todo el trabajo en efectivo.

Para colmo, Tabar entregó su celular, que se convirtió en una verdadera Caja de Pandora porque la fiscalía pudo encontrar allí los mensajes que le enviaba Adorni una vez que se enteró que Tabar debía declarar ante la justicia.

Ahora que el gobierno de Milei busca dar una vuelta de página y recuperar la iniciativa política, el Adornigate revive con esta decisión del juez Lijo. Es muy probable que en poco tiempo más Adorni sea citado a una declaración indagatoria.