El pollo hace historia en la mesa argentina al superar por primera vez el consumo de carne vacuna

El pollo alcanzó un récord histórico en la Argentina al convertirse, por primera vez, en la proteína animal más consumida del país. Con un promedio cercano a los 50 kilos por habitante al año, superó a la carne vacuna, que durante décadas lideró con comodidad las preferencias de los consumidores.



Desde el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) aseguran que el fenómeno excede la cuestión de los precios y responde a un cambio que comenzó hace más de veinte años, impulsado por el crecimiento de la producción, la diversificación de la oferta y nuevas formas de consumo.



El director ejecutivo de la entidad, Carlos Sinesi, sostuvo que la industria atraviesa un escenario favorable luego de recuperar el estatus sanitario tras los brotes de influenza aviar. En ese marco, indicó que el trabajo conjunto con el SENASA permitió sostener las exportaciones y avanzar en la reapertura de los pocos mercados que todavía permanecen cerrados, entre ellos China y la Unión Europea.



Además, destacó que el sistema de zonificación sanitaria con el que cuenta la Argentina es reconocido por más de 70 destinos internacionales. Ese mecanismo permite que, ante la aparición de un foco de influenza aviar, las restricciones se limiten a la zona afectada sin paralizar las ventas al exterior del resto del país.



Para Sinesi, el crecimiento del consumo de pollo comenzó a consolidarse a principios de los años 2000. En ese período, la producción pasó de unas 700 mil toneladas a superar los 2,5 millones, mientras que también se multiplicaron los mercados de exportación.



A ese proceso se sumó un cambio en los hábitos de los consumidores. El pollo dejó de venderse casi exclusivamente entero para dar lugar a una amplia variedad de cortes y productos elaborados, como pechugas, milanesas, alas, patamuslos o presentaciones listas para cocinar, que ganaron terreno por su practicidad.



Si bien el mercado interno alcanzó niveles récord, desde CEPA consideran que el principal margen de crecimiento está en el comercio exterior. Actualmente, la Argentina exporta distintos productos según la demanda de cada destino: garras hacia Asia, pechugas a Europa y Medio Oriente, alas a países asiáticos y carne mecánicamente separada a África y Rusia, entre otros mercados.



En ese sentido, Sinesi remarcó que el desafío pasa por seguir mejorando la competitividad para consolidar la presencia de la industria avícola argentina en el mundo, sin perder eficiencia en el proceso productivo.