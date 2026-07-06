El Partido Justicialista de Junín realizó la primera reunión del nuevo Consejo Partidario

El Partido Justicialista de Junín llevó adelante este sábado la primera reunión del Consejo Partidario desde la asunción de las nuevas autoridades, en la sede ubicada en Arias 169.

Durante el encuentro se abordaron distintos temas vinculados a la organización y al funcionamiento del Partido, dando inicio a una nueva etapa de trabajo orientada a fortalecer la vida institucional del PJ y promover una mayor participación de la militancia.

Entre los principales temas tratados se destacaron la organización interna y el funcionamiento del Consejo Partidario; el lanzamiento de una campaña de afiliación destinada a fortalecer el Partido e incorporar nuevos compañeros y compañeras; la planificación de la jornada del próximo 26 de julio, en conmemoración del paso a la inmortalidad de Eva Perón, con una propuesta abierta a la comunidad que reivindique su legado y sus valores de justicia social y solidaridad; la programación de futuras actividades políticas, institucionales y de formación que se desarrollarán en los próximos meses; y la organización de la inauguración de la nueva sede partidaria.

Al finalizar la reunión, el presidente del Partido Justicialista de Junín, Fernando Burgos, destacó: "Estamos convencidos de que el Partido debe volver a ser un espacio de encuentro, debate y construcción colectiva. Queremos un PJ con las puertas abiertas, que convoque a la militancia, escuche a los vecinos y trabaje todos los días para construir una alternativa que represente las necesidades de nuestra comunidad. Esta nueva etapa nos encuentra con muchas ganas de crecer, sumar compañeros y fortalecer la organización para afrontar los desafíos que vienen".

Desde el Consejo Partidario remarcaron que este primer encuentro marca el inicio de una agenda de trabajo permanente, con el objetivo de consolidar un Partido Justicialista activo, participativo y comprometido con la realidad de Junín.