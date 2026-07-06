Junín registró -3.6°C bajo cero y se convirtió en la ciudad más fría de la provincia de Buenos Aires

Una masa de aire polar continúa azotando a la provincia de Buenos Aires, dejando registros térmicos bajo cero que congelaron la mañana del lunes. Entre las localidades bonaerenses afectadas, Junín se convirtió en uno de los principales focos de atención debido a un descenso térmico continuo y extremo que se prolongó hasta las primeras horas de la mañana.

La ciudad comenzó el día con una temperatura de -1.1°C en la franja de las 6:00 a 7:00. Lejos de ascender con la salida del sol, la marca del termómetro se desplomó hora tras hora: registró -2.7°C hacia las 8:00, descendió a -2.9°C a las 9:00 y alcanzó su pico mínimo de -3.6°C entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana.

El mapa del frío en la provincia de Buenos Aires

Al comparar el impacto de la helada dentro del territorio bonaerense en el último bloque horario (09:00 a 10:00), Junín lideró el ranking provincial del frío extremo junto a otras localidades, superando de forma marcada a distritos vecinos y costeros:

Junín: -3.6°C 🥇

Bahía Blanca: -2.6°C

San Carlos de Bolívar: -2.5°C

9 de Julio: -1.9°C

Pigüé: -1.2°C

Trenque Lauquen: -1.2°C

Pehuajó: -0.2°C

Coronel Suárez: -0.1°C

Esta fuerte helada obligó a los vecinos a salir completamente abrigados y generó un panorama gélido en las zonas rurales del partido. Los servicios meteorológicos recomiendan mantener las precauciones ante la persistencia de estas bajas temperaturas durante los próximos días.

Otras ciudades con temperaturas debajo de los 0°C

Entre las 6:00 y las 7:00

Viedma (Río Negro): -3°C.

Santa Rosa (La Pampa): -2,4°C

El Calafate (Santa Cruz): -2,2°C

Villa Reynolds (San Luis): -2°C

Venado Tuerto (Santa Fe): -1,8°C

Neuquén (capital): -1,2°C

Río Grande (Tierra del Fuego): -1,2°C

Junín (Buenos Aires): -1,1°C

Bahía Blanca (Buenos Aires): -1°C

Mendoza (capital): -0,6°C

San Salvador de Jujuy (Jujuy): -0,4°C

Santiago del Estero (capital): -0,3°C

Entre las 7:00 y las 8:00

Junín (Buenos Aires): -2,7°C

Santa Rosa (La Pampa): -2,6°C

San Juan (capital): -2,2°C

Venado Tuerto (Santa Fe): -2°C

Córdoba (capital): -2°C

El Calafate (Santa Cruz): -2°C

Bahía Blanca (Buenos Aires): -1,8°C

Sauce Viejo (Santa Fe): -1,5°C

Villa Reynolds (San Luis): -1,4°C

Mendoza (capital): -1,2°C

General Pico (La Pampa): -0,9°C

Neuquén (capital): -0,6°C

San Salvador de Jujuy (Jujuy): -0,5°C

San Rafael (Mendoza): -0,3°C

Universidad Nacional de Jujuy (Jujuy): -0,1°C

Entre las 8:00 y las 9:00

Junín (Buenos Aires): -2,9°C

Viedma (Río Negro): -2,9°C

Santa Rosa (La Pampa): -2,9°C

Trelew (Chubut): -2,8°C

Bahía Blanca (Buenos Aires): -2°C

General Pico (La Pampa): -1,9°C

Venado Tuerto (Santa Fe): -1,9°C

Neuquén (capital): -1,6°C

Coronel Suárez (Buenos Aires): -1,6°C

Córdoba (capital): -1,6°C

Mendoza (capital): -1,4°C

Sauce Viejo (Santa Fe): -1,1°C

Santiago del Estero (capital): -0,9°C

Universidad Nacional de Jujuy (Jujuy): -0,4°C

Río Gallegos (Santa Cruz): -0,3°C

San Salvador de Jujuy (Jujuy): -0,2°C

Entre las 9:00 y las 10:00