Tragedia en Bragado: quiso cortar un tambor lleno de thinner con una amoladora, causó una explosión y murió

Lo que parecía una tarea de rutina terminó en tragedia este domingo en la ciudad bonaerense de Bragado. Un hombre de 40 años perdió la vida luego de que explotara un tambor metálico que manipulaba dentro de un galpón.

La víctima fue identificada como Miguel Noir. El episodio ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Brandsen al 228, donde, por causas que fueron reconstruidas de manera preliminar por los investigadores, intentaba cortar un recipiente de 200 litros utilizando una amoladora.

Las primeras pericias señalaron que el tambor no estaba completamente vacío. En su interior había restos de thinner y la combinación entre los vapores del solvente y las chispas producidas por la herramienta habría provocado una violenta explosión que resultó fatal.

El estruendo motivó un amplio despliegue de los servicios de emergencia. Bomberos Voluntarios, efectivos policiales, personal de la Guardia Urbana y una ambulancia del SAME llegaron rápidamente al lugar, aunque los médicos solo pudieron constatar que el hombre había fallecido.

Mientras los peritos de Policía Científica trabajaban sobre la escena para establecer con precisión la mecánica del accidente, el sector permaneció completamente preservado.

La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 del Departamento Judicial Mercedes, que abrió una causa para determinar las circunstancias del hecho. Como parte de las medidas dispuestas, también se ordenó la autopsia del cuerpo, prevista para realizarse en el Hospital Municipal de Chivilcoy.

Fuente infocielo